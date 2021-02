‘Na een lastige week speel ik Rachmaninov’

in

‘Net zoals bij andere studenten is mijn studie tegenwoordig grotendeels online. Dat maakt het niet altijd even makkelijk: juist het contact met andere studenten en docenten maakt studeren afwisselend en leuk. Soms spreek ik wel af om met anderen online te studeren. Dan kletsen we aan het begin van de ochtend even wat via Teams, gaat ieder voor zich daarna aan de scriptie en nemen we op hetzelfde moment pauze via Teams. Dan ben je toch niet zo alleen en kun je even sparren als je ergens tegenaan loopt.

„Ik ben geschiedenis gaan studeren omdat ik niet zo goed wist wat ik wilde worden. Met deze studie kan je alle kanten op. Omdat ik het honoursprogramma volg, heb ik allemaal extra vakken die je normaal gesproken bij geschiedenis niet krijgt. Inmiddels weet ik dat ik een onderzoeksmaster wil volgen en daarna promoveren. Mijn droom is hoogleraar worden, of eigen projecten opzetten en onderzoek doen, het liefst over Oost-Europa.

„Tot voor kort zat ik in het bestuur van mijn studievereniging en had ik geen tijd voor een bijbaan. Nu dat is gestopt, ben ik begonnen als studentassistent. Ik weet nog niet precies wat ik ga verdienen, ik gok rond de 250 euro netto per maand. Ik leen veel bij DUO, maar dat is vooral om te sparen. Dan heb ik een buffer als ik een promotieplaats moet zoeken en geen tijd heb voor een bijbaan.”

‘Ik woon op kamers in een vrij groot studentencomplex in Utrecht. Best fijn, want het is heel goedkoop. Het duurde wel lang voor ik er terecht kon, ik heb twee jaar op de wachtlijst gestaan. Nu heb ik zeven huisgenoten. Als we samen eten, verdelen we de kosten via een app die uitrekent wie wat moet betalen.

„Toen ik mijn eindexamen haalde, kreeg ik van mijn ouders een hond. Niet heel logisch als je bijna op kamers gaat natuurlijk, maar Maan is meestal bij mijn ouders en af en toe bij mij. Tegen de tijd dat ik meer tijd voor haar heb, komt ze bij mij wonen.

„Het is al even geleden, maar mijn laatste grote aankoop was een piano. Ik speel al mijn hele leven, en toen ik op kamers ging, wilde ik mijn eigen piano. Ik speel bijna altijd klassiek, vooral Bach, Debussy en Rachmaninov. Vooral die laatste is lekker als je een lastige week hebt gehad. Zijn composities speel je vaak met veel kracht en veel toetsen tegelijk. Af en toe koop ik nieuwe bladmuziek, maar de grote werken vind je ook wel online.”

„Ik zit op jazzballet, maar ook dat is nu natuurlijk alleen online. Dat is wel lastig, want in mijn kamer is maar plek voor twee yogamatten naast elkaar, en we hebben geen gedeelde woonkamer. Dus als ik bij m’n ouders ben – bijna elk weekend – doe ik daar een les.”

Netto-inkomen: 867 euro DUO-lening, 39 euro bestuursbeurs, 107 euro zorgtoeslag, waarschijnlijk 250 euro bijbaan Vaste lasten: wonen 304 euro; mobiele telefoon 8 euro; verzekeringen 109 euro; boodschappen 110 euro; abonnementen 10 euro; hond Maan 10 euro; dansles 40 euro; kleding 30 euro; reizen 10 euro; (studie)boeken, bladmuziek, cadeautjes 70 euro Sparen: zoveel mogelijk Laatste grote aankoop: een piano 1.000 euro

