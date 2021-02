Muziekduo Daft Punk stopt na 28 jaar

Het Franse elektronische muziekduo Daft Punk gaat na 28 jaar uit elkaar. Dat heeft het tweetal maandag aangekondigd in een video. Een woordvoerder bevestigt het nieuws aan het Amerikaanse blad Variety, maar geeft geen reden voor het besluit.

Het danceduo, bestaande uit Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem-Christo, vergaarde in de jaren negentig wereldwijde bekendheid in de housescene. Onder hun grootste hits zijn ‘Get Lucky’, ‘One More Time’, ‘Around the World’ en ‘Harder, Better, Faster, Stronger’. In 2014 kregen de twee een Grammy Award voor het een jaar eerder uitgebrachte album Random Access Memories.

Random Access Memories was het laatste album van Daft Punk. In de jaren die volgden brachten de twee alleen nog remixes uit. Ook ging het duo rond 2016 een samenwerking aan met de zanger The Weeknd. Dat leidde tot twee nummers die verschenen op diens album Starboy ; titelsong ‘Starboy’ en het nummer ‘I Feel It Coming’.

In de acht minuten durende afscheidsvideo met de titel Epilogue, loopt het tweetal door een woestijnachtig landschap met hun kenmerkende helmen op. Op een gegeven moment drukt een van de twee op een knop waardoor een explosie ontstaat, en komt ’1993-2021’ in beeld te staan. Een versie van hun liedje ‘Touch’ is daarbij te horen.