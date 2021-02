Kinderen van Al-Hol zijn de nieuwe stoottroepen van IS

Gelukkig staan er naast Nederland op een nieuwe zwarte lijst van de Verenigde Naties nog 56 andere landen die weigeren hun burgers weg te halen uit de kampen Al-Hol en Roj in Noordoost-Syrië. Of daarmee zo weinig haast maken dat het op weigeren neerkomt. Het gaat om vrouwen en kinderen van extremisten van Islamitische Staat, griezelig dus, en jazeker, een deel van de vrouwen is niet alleen vrouw/weduwe-van, maar zelf ook de IS-ideologie toegedaan. Maar ik ben het eens met de groep speciale VN-rapporteurs die de lijst ondertekenden dat er reden te over is om hen terug te halen.

Het is de bedoeling dat de bewuste landen, van over de hele wereld inclusief veel Europese, zich door hun vermelding op de lijst dusdanig in verlegenheid gebracht voelen dat ze in actie komen, aldus de Ierse Fionnuala Ní Aoláin, rapporteur inzake mensenrechten tijdens de strijd tegen terrorisme. „In het algemeen is dit geen club waarvan landen lid willen zijn”, zei ze. Is dat zo? Ik vind het een mooie gedachte, maar ik betwijfel het. De omvang van de groep biedt ook bescherming; kijk hoeveel anderen net als wij op hun handen zitten! En ik denk dat angstige publieke opinies eerder de regeringen dan de VN-rapporteurs steunen.

Niettemin.

Eerst de cijfers. Al-Hol en Roj zijn de tentenkampen in Noordoost-Syrië waar de Koerdische autoriteiten na de val van het kalifaat van Islamitische Staat de vrouwen en kinderen van de extremisten hebben opgevangen, plus gewone burgers die in de strijd ontheemd zijn geraakt. Zo’n 70.000 mensen zitten er samengeperst. Al-Hol werd ingericht voor 10.000 en er leven er nu 64.000, en dan kunt u zich de omstandigheden wel voorstellen. Van hen maken vrouwen en kinderen 80 procent uit (10.000 extremisten zelf zitten elders gevangen). De meesten zijn Iraaks of Syrisch, van wie de Syrische burgers geleidelijk worden vrijgelaten. Er leven, verkommeren is een beter woord, ongeveer 8.000 kinderen uit bovengemelde 57 landen. Volgens de hulporganisatie Save the Children is 90 procent jonger dan 12 jaar. Oorspronkelijk zaten er 35 Nederlandse vrouwen en 90 kinderen vast, maar een aantal is ontsnapt.

Ik laat even alle zwaarwegende humanitaire en morele redenen om de vrouwen en kinderen terug te halen, voor wat ze zijn. Maar ik hoorde eerder deze maand de Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie waarschuwen dat de kinderen van Al-Hol een gemakkelijke prooi zijn voor de systematische indoctrinatie door Islamitische Staat. IS heeft geen kalifaat meer, maar is niet weg, mensen, en die kinderen vormen „een ernstig internationaal probleem dat niet verdwijnt door het te negeren”, aldus McKenzie, chef van Centcom, dat de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten omvat. Eind vorige maand zei de contraterreurchef van de VN tegen de Veiligheidsraad dat de kinderen moeten worden gerepatrieerd en dat de kwestie „een van de dringendste in de wereld” is.

Ik zag ook andere Amerikaanse waarschuwingen dat de Koerdische bewakers het gevecht verliezen en dat Al-Hol een nieuwe basis wordt van operaties van IS. Een snel toenemend aantal moorden in het kamp wordt daarmee in verband gebracht: sinds begin dit jaar zijn zeker 18 moorden geteld.

De Nederlandse regering wil geen vrouwen en kinderen ophalen uit strijdgebied, omdat het daar te gevaarlijk is. De Hoge Raad bepaalde in 2019 dat dat ook niet hoeft. Ja, inderdaad, onze veiligheid is in het geding. Omdat we IS alle ruimte geven een nieuwe generatie extremisten op te leiden.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 februari 2021