Italiaanse ambassadeur gedood in Congo

De Italiaanse ambassadeur in Congo Luca Attanasio is maandag om het leven gekomen bij een aanval op zijn konvooi. Ook zijn chauffeur en een Italiaanse lijfwacht zijn daarbij gedood. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een verklaring nog niet te weten wie er achter de aanslag zit maar alles te doen om er achter te komen wat er precies is gebeurd.

De 43-jarige Attanasio reisde met een konvooi van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties door het oosten van het land. Vlakbij Goma, tegen de grens met Rwanda aan, werden ze aangevallen. Volgens persbureau Reuters probeerden de aanvallers de ambassadeur mogelijk te ontvoeren. Naast de dodelijke slachtoffers raakte ook een onbekend aantal mensen gewond. Zij zijn naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

Gouverneur Carly Nzanzu Kasivita zegt tegen persbureau Reuters dat de aanvallers met waarschuwingsschoten het konvooi tot stoppen hebben gebracht. De chauffeur werd gedood en de ambassadeur en zijn lijfwacht zijn het bos ingeleid. Toen parkwachters het vuur op hen openden, hebben de aanvallers de twee Italianen gedood.

In een verklaring zegt het Wereldvoedselprogramma er alles aan te doen om met lokale autoriteiten meer te weten te komen over het voorval. Ook de Congolese minister van Buitenlandse Zaken, Marie Ntumba Nzeza zegt er alles aan te doen om de schuldigen van deze „afschuwelijke moord” te pakken te krijgen.

Het gebeurde op een weg die geen veiligheidsproblemen moest opleveren, zegt het Wereldvoedselprogramma. De regio in Nationaal Park Virunga staat bekend als onrustig. Er zijn meerdere gewapende groeperingen actief. In 2018 werden twee Britse toeristen kortstondig ontvoerd, waarna het park maandenlang dicht bleef. Parkwachters worden er geregeld aangevallen, in januari zijn zes parkwachters gedood.