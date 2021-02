Hysterisch surrealistische supermarkt opent in Las Vegas

Getatoeëerde kip, geitenpus en Whale Song, een deodorant die ook een antidepressivum is. In de Amerikaanse stad Las Vegas is op 18 februari een supermarkt geopend.

Op het eerste gezicht ziet de Omega Mart eruit als een gewone supermarkt. Maar niets is minder waar. Deze winkel is een hysterisch surrealistisch walhalla, waar niet alleen vreemde producten worden verkocht als getatoeëerde kip, maar waar ook van een gigantische glijbaan in de vorm van een dubbele helix gegleden kan worden en allerlei psychedelische installaties te ondergaan zijn, op speciaal gecomponeerde muziek van grootheden als Brian Eno, Beach Head en Santigold.

Creatief directeur Spencer Olsen zei voor de opening: „Het gevoel dat ik wil inspireren, is nieuwsgierigheid. Mensen moeten weggaan met het idee dat het mogelijk is door de deur van een ijskast in een andere wereld te komen.”

Kapitalistische droom

Omega Mart is de kapitalistische droom van Meow Wolf, een in 2008 opgericht kunstenaarscollectief uit Santa Fe dat in die stad al eerder kunstige supermarkten dreef en sinds 2016 ook al een permanente installatie verzorgde, The House of Eternal Return, een soort krankzinnig kunstzinnig spookhuis. Het is nu gesloten wegens een uitbraak van Covid-19 onder het personeel. In de supermarkt in Las Vegas zijn coronamaatregelen van kracht.

Een hoofd gemaakt van gehakt is een van de kunstwerken in de Omega Mart, een kunstinstallatie van het collectief Meow Wolf. Foto AP/John Locher

Over Meow Wolf werd in 2018 al een documentaire gemaakt, met de juichende omschrijving: „Origin Story chronicles the jaw-dropping 10 year journey of an anarchic art collective into a multi-million dollar business.”

Immersieve kunst

Het werk van Meow Wolf maakt deel uit van een stroming die ‘experiental’ of ‘immersive art’ wordt genoemd. Een van de eerste successen van de stroming was de Rain Room van Random International uit 2012, een zaal waarin het regende behalve op de plek waar bezoekers liepen. Mensen stonden in de rij om niet nat te worden. Inmiddels zijn er wereldwijd een flink aantal plekken waar immersieve kunst genoten kan worden en staan er nog meer op stapel.

Lees ook: Amsterdam krijgt nieuw museum voor digitale kunst

In Amsterdam opende in augustus vorig jaar Nxt Museum, dat grote digitale installaties toont. Ook meer traditionele kunstgenres krijgen al een immersieve behandeling. Het Zweedse concept Fotografiska laat fotografie niet zien in ‘stille, heilige zalen’, maar in een clubachtige sfeer waarbij ook gedanst en gegeten kan worden. Fotografiska heeft al vestigingen in Stockholm, Tallinn en New York. Volgend jaar moet een nieuwe vestiging openen in Berlijn, in het bekende Kunsthaus Tacheles aan de Oranienburger Strasse.

De supermarkt in Las Vegas heeft natuurlijk ook al een webshop. Daar is de getatoeëerde kip niet te koop. Maar de Whale Song antiperspirant/antidepressant kan er wel aangeschaft worden, net als een Ham Pack rugzak en Definitely Not Butter Air Freshener Spray. „Do not eat!”

Meow Wolf: Omega Mart. 3215 S Rancho Drive, Las Vegas. Inl: 3215 S Rancho Drive, Las Vegas. Inl: omegamart.com en meohwolf.com