Geen zorgenin Vondelpark

Er stond zaterdagmiddag een vriendelijk zonnetje boven het Vondelpark, de winterjas begon opeens te warm te worden. Verder had ik er niet op gerekend dat nog enkele duizenden andere mensen hetzelfde uitstapje zouden maken. Het was er drukker dan op een gemiddelde zomerdag.

Er heerste een ontspannen, vrolijke sfeer. De mensen stonden in groepjes dichtbij elkaar op de gazons of liepen rustig naast en achter elkaar over de volle paden. Er werd gepraat, gezongen, gedronken, getennist en wiet gerookt. Vooral door jonge mensen; grijze koppies behoorden tot de uitzonderingen. De politie stond met enkele busjes langs de kant en hoefde, voor zover ik het kon waarnemen, niet in actie te komen.

Mooi toch?

Zeker, maar het had ook iets surrealistisch. Als je een onwetende buitenstaander had gevraagd: „Zie jij iets bijzonders?”, zou hij hebben geantwoord: „Nee, hoezo? Dit zijn jonge mensen die zich vermaken op een mooie winterdag.” Het woord ‘coronacrisis’ zou niet bij hem opgekomen zijn. Het enige moment waarop ik er als wandelaar mee geconfronteerd werd, was bij een afvalbak waaraan iemand een pamflet had bevestigd met de uitdagende tekst: „Geen zorgen. Met corona kun je gewoon blijven werken.”

Dit was geen publiek dat erg leek te zuchten onder ‘de maatregelen’. De basisregels van het RIVM - afstand houden, drukte vermijden – leken even niet te bestaan. Het verlangen naar vrijheid hing bijna tastbaar boven het Vondelpark. Begrijpelijk, want ook voor de jeugd zijn het barre tijden, maar tegelijkertijd had de schijnbare zorgeloosheid iets benauwends.

Zou dit, vroeg ik me af, ons voorland zijn als de actiegroep Herstel-NL haar zin krijgt? Het Vondelpark als voorbeeld van een onveilige zone voor kwetsbare ouderen? De ouderen moeten maar in hun eigen veilige zones blijven, vindt Herstel-NL, waar ook jongeren kunnen komen mits die zich aan ‘de allerstrengste veiligheidsmaatregelen’ willen houden. Het zal, vrees ik, de facto leiden tot een kunstmatige, onwerkbare scheiding tussen jong en oud.

„Wat wil die groep nou?” zei Marcel Levi, ziekenhuisdirecteur in Londen, over Herstel-NL tegen Het Parool, „bejaarden in het reservaat stoppen zodat wij naar festivals kunnen en lekker kunnen shoppen? Oudere mensen beschermen zich nu al toch zoveel als ze kunnen? En ondanks dat, ondanks dat heel Nederland nog maar één bezoeker mag ontvangen en ondanks de avondklok daalt het aantal besmettingen nog steeds maar moeilijk.”

Levi heeft ook een overtuigend principieel argument tegen een scheiding tussen generaties. In Op1 zei hij tegen de econoom Coen Teulings van Herstel-NL: „Een beschaafde samenleving kenmerkt zich door solidariteit. Tussen zieken en gezonden, tussen ouderen en jongeren, tussen zwakken en sterken. Als we daar nu een splitsing in aanbrengen, gaat de solidariteit verloren.”

Levi is een praktisch mens. Hij pleitte hartstochtelijk voor een snelle vaccinatie, zoals in het VK gelukt is - en in Nederland nog steeds niet. Misschien zou het in Herstel-NL verzamelde intellect zich daar beter op kunnen storten dan op onuitvoerbare plannen, hoe goed ook bedoeld. Wie weet, denk ik zelfzuchtig, krijg ik dan nog deze maand mijn oproep van de GGD. In het VK zou ik allang geprikt zijn, als ik Levi mag geloven – wat ik graag doe.