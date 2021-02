En opnieuw grijpen de beleggers naar cannabis

Het begon met de verkiezing van Joe Biden. Niet dat de nieuwe Amerikaanse president nu zo’n stoner is, maar als Democraat staat hij milder tegenover softdrugs dan zijn Republikeinse voorganger Donald Trump. Oppertunistische beleggers zagen gelijk hun kans. Aandelen van cannabisbedrijven in de Verenigde Staten en Canada stoven begin november terstond naar boven.

Ook de handvol Amerikaanse staten die op de verkiezingsdag stemden voor legalisering van recreatief wietgebruik, stutten dit beursmomentum. Daar kwam begin deze maand het beruchte Reddit-forum WallStreetBets nog eens overheen. Na GameStop, BlackBerry en Nokia waren cannabisaandelen voor activistische beleggers even het nieuwe middel om hedgefondsen mee te pesten. Koersen van producenten als Canopy Growth Corp en Tilray plusten met tientallen procenten, om vervolgens een stukje terug te vallen.

Een gekte rond wietbeleggingen, dat is eerder vertoond. Toen Canada in oktober 2018 als een van de eerste landen ter wereld recreatief gebruik van cannabis toestond, wisten investeerders even niet hoe gauw ze aan aandelen van marihuanaproducenten en andersoortige fondsen in deze sector moesten komen. Het leidde tot duizelingwekkend hoge waarderingen op de beurs. Op de Nasdaq had het eerder genoemde Tilray op een gegeven moment een beurswaarde van 10 miljard dollar (8,3 miljard euro), terwijl het jaarlijks nog geen 30 miljoen omzette.

Klachten over kwaliteit

Die hausse liep stuk op de realiteit van de Canadese cannabislegalisering. Eerst was er een tekort aan joints en zakjes wiet, toen een overaanbod. Prijzen kelderden. Er waren klachten over de kwaliteit van legale softdrugs. Marihuanabedrijven vonden de regulering van de overheid te streng. Investeerders die eerst vrolijk kwamen aanhollen, waren net zo snel weer weg. Op de beurs bleef weinig over van Canopy Growth Corp, Aurora Cannabis Inc. en branchegenoten.

En nu is wiet bij beleggers dus weer in trek. Volgens Justin Blekemolen, beursspecialist bij broker Lynx, is de situatie in de cannabissector anders dan drie jaar terug. „Investeerders nemen het serieuzer, de markt staat er nu sterker voor. Je ziet het aan de omzet. Die is gewoon gestaag door blijven groeien.”

In 2018 ging in de mondiale legale wietbranche ruim 10 miljard dollar om. Vorig jaar was dat al verdubbeld. De verwachting is dat de sector de komende jaren jaarlijks zeker een vijfde groter wordt, mede gedreven door een reeks volgende landen die legalisering overwegen.

Blekemolen: „Het is een groeimarkt, al staat die nog wel in de kinderschoenen. Winst wordt er nog nauwelijks gemaakt.”

Hij noemt Canopy Growth als voorbeeld. De omzet vertienvoudigde bij de Canadese wietproducent sinds 2017, tot bijna 400 miljoen dollar vorig jaar – inmiddels is het „echt een serieuze speler”, aldus Blekemolen. Maar winst wordt er nog altijd niet geboekt.

Is er nu weer een cannabisbubbel in de maak? Dat denkt Blekemolen niet. De waarderingen op de beurzen stijgen weer, maar koersen staan nog altijd fors lager dan drie jaar geleden. En na die klap zullen beleggers niet nog eens in het wilde weg cannabisaandelen gaan kopen.

Toch blijft het een wiebelige branche. Blekemolen: „Het is gewoon moeilijk wat de regelgeving betreft. Er is niet één duidelijke, wereldwijde cannabismarkt. Dat maakt het lastig.”

Dat onderstreept Cor Blankestijn van ING. De grootbank investeert dan ook niet in cannabisaandelen. Blankestijn vindt ze nog steeds overgewaardeerd. „Ze worden vooral gehypet door de Reddits en [beleggingsapp] Robinhoods van deze wereld.”