Elf verdachten opgepakt voor miljoenendiefstallen op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen maanden elf verdachten aangehouden voor twee afzonderlijke diefstallen van duizenden iPhones op Schiphol. De buit zou in totaal negentien miljoen euro waard zijn. Een van de opgepakte mensen wordt verdacht in beide zaken, meldt de marechaussee maandag.

Al in december opende de marechaussee een onderzoek naar de diefstal van een lading telefoons met een waarde van zestien miljoen euro. De producten waren gestolen uit de loods van een bedrijf op Schiphol-Oost. Er zijn sindsdien vijf verdachten opgepakt voor de roof. Tijdens diverse doorzoekingen bij bedrijven in Haarlemmermeer en Duitsland werden zo’n 9.200 gestolen telefoons teruggevonden. Daarnaast namen rechercheurs meerdere goudstaven, 141.000 euro aan contant geld en een Audi in beslag.

Een van de verdachten in die zaak zou ook betrokken zijn bij een andere diefstal op Schiphol. Het onderzoek daarnaar loopt sinds maart vorig jaar en ging om de roof van telefoons met een waarde van ongeveer drie miljoen euro. De marechaussee zegt dat de diefstallen op verschillende punten overeenkomsten bevatten. Voor deze zaak werden zes verdachten aangehouden. Tijdens doorzoekingen in hun huis werd onder andere 30.000 euro aan contant geld gevonden.

Drie van elf verdachten zijn werkzaam bij de bedrijven waar de telefoons zijn gestolen. De marechaussee doet verder onderzoek naar de verdachten.

