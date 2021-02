Aan orkaan van oprechtheid Splinter Chabot laten mensen graag iets van zichzelf zien

„Wat geinig, dit”, zei Splinter Chabot zaterdag in Wie is de Mol? halverwege een opdracht waarin zijn stressgestuurde collega’s door een theaterzaal schoten om portretten van eerdere deelnemers van plaats te verwisselen omdat deze een bloem in hun haar hadden of al dan niet met hoed of pet op de foto stonden.

Het tekende de ontspanning van Chabot, die zijn medekandidaten en dan vooral SBS6-verslaggever Charlotte Nijs graag met ‘schatje’ aansprak. In weerwil van dat koosnaampje grossierde Nijs zaterdagavond in acties die alle trekken hadden van gewiekste sabotages, maar dat terzijde.

Splinter Chabot (24) raast sinds een paar jaar als een orkaan van oprechtheid door de media; veel aan hem is theatraal, maar acteren doet hij niet. In Wie is de Mol? ging het zaterdag mis toen hij zich in de luren liet leggen door actrice Renée Fokker. Bij een spel moest Chabot kiezen of hij een bepaalde prijs wilde hebben, op advies van Fokker. Zij wist dat het ging om een plaats in de Molfinale van volgende week, hij niet. De actrice zei „ik zou ’m maar nemen”, op een toon die suggereerde dat hij ’m juist niet moest nemen – en tegen die manipulatie was Splinter niet bestand. Hij weigerde de prijs, vrat zich op van spijt en Fokker zeilde naar de finale.

Format vanuit persoonlijkheid

Zo werd Chabot, in zijn eigen woorden, „degene die terwijl je de finish in beeld hebt, struikelt omdat hij zijn veters niet vast heeft gemaakt”. Troost voor de fans was dat hij een dag later alweer op tv was in de eerste aflevering van de talkshow Splntr! – bij die modieuze ontklinkering moeten we maar even de andere kant op kijken.

Bij rijzende televisiesterren als Chabot bestaat het gevaar dat ze door een omroep in een tamelijk willekeurig programma worden geparachuteerd, maar Splntr! (AvroTros) is bedacht vanuit de persoonlijkheid en interesses van Chabot zelf.

Dat leidde tot een rolverdeling waarin hij niet zozeer het ‘inhouse-entertainment’ was (zo werd hij bij Wie is de Mol? gekarakteriseerd), maar vooral de jonge man die naar aanleiding van zijn boek Confettiregen veel heeft verteld over comingout, schaamte en de momenten waarop zelfs de ogenschijnlijk zekeren door twijfel worden gegijzeld. De gasten waren erbij uitgezocht, zoals actrice en columniste Joy Delima, die onder meer schrijft over seks en problemen met klaarkomen. „De dingen waar ik me het meest voor heb geschaamd, zijn nu een kracht”, zei ze. Chabot vroeg door over eenzaamheid, waarna de actrice heel open sprak over het moment waarop je ineens alleen staat op een première.

Skelet van de voorbereiding

Helemaal af als interviewer is Chabot nog niet; je ziet het skelet van de voorbereiding vaak door zijn gesprekken schemeren. Maar hij let goed op en hij is het soort man aan wie mensen graag iets van zichzelf laten zien. De recent doorgebroken zangeres Froukje vertelde over de dood van een vierjarig broertje toen zij een baby was en hoe haar ouders die pijn hadden getransformeerd tot iets wat het gezin verbond. Waar ze aan toevoegde dat ze dat laatste nu weliswaar op tv zei, maar dat ze dat eigenlijk nooit eerder had uitgesproken.

In de keuze van de gasten waren de usual suspects vermeden. Kickbokser Levi Rigters bleek de onder topsporters zeldzame gewoonte te hebben om uit zichzelf over zijn laatste nederlaag te beginnen. Hij ging ook nog uitgebreid in op een ander taboe-onderwerp: hersenschade bij vechtsporters: „Je moet deze sport niet te lang doen.”

Voor u denkt dat alles ernst was in het glinsterende decor van Splntr!: het ging ook over de twee seksloze weken die Rigters in acht neemt voor een wedstrijd. Chabot: „Daar worden je orgasmes wel beter van – oh, dat knippen we eruit.”