Disney+ dingt nu ook naar de gunst van de volwassen kijker

Journalisten zijn er dol op: conflict. Zo zou er een ‘strijd’ aan de gang zijn in streamingland. Wie heeft de beste series? De meeste topfilms? En, het belangrijkste, de meeste abonnees? Bedrijven als Amazon en Apple vallen elk met hun eigen contentbibliotheken de toppositie van Netflix aan. De Amerikaanse entertainment-reus Disney stapte ruim een jaar geleden in de ring met Disney+.

Op dit moment heeft Netflix wereldwijd 203,6 miljoen abonnees. Zal Disney+ - nu met 94,9 miljoen abonnees - marktleider Netflix ooit van de troon stoten? Marco de Ruiter is regiomanager bij The Walt Disney Company in de Benelux, met intussen zo’n 420 collega’s. Hij stoort zich een beetje aan het frame van een strijdperk: „Netflix is volgens hun eigen berichten heel succesvol. Wij zijn dat ook. Het is inmiddels duidelijk dat er genoeg ruimte is in de markt. Er is behoefte bij consumenten om meerdere diensten te gebruiken.”

Sinds de lancering in november 2019 loopt Disney+ voor op haar eigen schema: de dienst heeft 94,9 miljoen betalende abonnees. In haar eerste projecties hoopte het bedrijf op 60 tot 90 miljoen abonnees in 2024. Nu hoopt men voor 230 tot 260 miljoen te halen in dat jaar.

‘Content-dump’

De groei moet komen van nieuwe doelgroepen. Disney+ beperkte zich aanvankelijk tot familievriendelijke titels. Vanaf deze dinsdag probeert het bedrijf in Nederland - en andere Europese landen - een nieuwe doelgroep te bereiken met de toevoeging van Star, een sectie binnen de bestaande dienst die zich richt op volwassenen. In één dag worden via Star 314 films en series toegevoegd. Een ‘content-dump’ zoals nog niet eerder vertoond bij bestaande streamingdiensten.

Het gaat vooralsnog grotendeels om (televisie)klassiekers als Lost, Prison Break, 24 en Grey’s Anatomy, maar ook om enkele zogeheten originals. De overname van 20th Century Fox, nu 20th Century Studios, werpt hier zijn vruchten af: Disney bezit naast de genoemde series een grote Fox-catalogus met films als Alien, Pretty Woman, The Shape of Water en Cleopatra.

Nederland was het eerste land met Disney+ en fungeerde twee maanden als proeftuin. Mede dankzij genreseries als The Mandalorian (Star Wars) en het recent gelanceerde WandaVision (Marvel) wist Disney+ al de nodige aandacht te genereren. De meest fanatieke bingewatchers moesten het nog zonder een constante stroom aan nieuwe producties doen. Daar moet Star verandering in brengen. Volgens De Ruiter was dit altijd al onderdeel van de strategie, maar werd dit nog eens extra onderstreept door de ervaringen met Nederland als proeftuin. „Uit onderzoek in Europa bleek ook dat onze gebruikers meer behoefte hebben aan programma’s voor volwassenen. Daar gaan we in voorzien.”

De grootste blikvangers uit het nieuwe aanbod zijn de nieuwe originals Big Sky (thrillerserie van Big Little Lies-maker David E. Kelley) en Love, Victor (tienerdrama over een homoseksuele jongen en zijn familie). Aanvankelijk waren er maar weinig oorspronkelijke Europese series te zien. De Europese Unie wil als eis stellen dat 30 procent van het aanbod van Europese bodem komt.

Feyenoord

De eerste Nederlandse original is nu op komst: een achtdelige documentaireserie over voetbalclub Feyenoord. De Ruiter: „Er zijn daarnaast negen andere Europese series in de maak. En we zullen meer lokale ‘content’ gaan aankopen. Dat zijn niet altijd eigen producties, maar ook licenties.”

Ook in de bioscoopindustrie wordt met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen bij Disney. Het traditionele distributiemodel stond voor de coronacrisis al onder druk, maar in 2020 zijn de ontwikkelingen een stroomversnelling geraakt. Sommige bioscoopfilms, zoals de animatiefilm Soul, gingen rechtstreeks naar Disney+, anderen werden voorlopig uitgesteld (Black Widow). Bioscopen vrezen het einde van de ‘theatrical window’ – het gat tussen het uitbrengen van films in de bioscoop en het moment waarop ze thuis beschikbaar komen. Netflix heeft de afgelopen jaren al grote klappen uitgedeeld door eigen films die maken die eigenlijk alleen beperkt in de bioscoop draaien om mee te kunnen doen aan de Oscars.

Hoe ziet Disney dat? De Ruiter: „Als je een stap terugneemt moet je concluderen dat de bioscoop nog steeds een unieke ervaring is, zeker met films die specifiek voor die schermen gemaakt zijn. Gelukkig hebben we met Disney+ nu ook een nieuw distributiekanaal. Dat kunnen we ook gebruiken zolang de bioscopen gesloten zijn. Hoe het uiteindelijk gaat uitpakken zal de tijd leren. De consument bepaalt en die zullen wij altijd volgen.”