Consumentenbond: weinig informatie bij viswinkels maakt duurzame keuze lastig

99 procent van de viswinkels en -kramen houdt zich niet aan de etiketteringsregels, stelt de Consumentenbond maandag op basis van een steekproef. Verkopers zijn verplicht om de exacte soortnaam van de vis te vermelden, samen met informatie over hoe en waar deze is gevangen. Voor het onderzoek werden 97 vishandelaren bezocht, en slechts één daarvan hield zich aan de regels, zegt de bond.

Een derde van de visverkopers bleek helemaal geen vitrinekaartjes te hebben. Vijftig procent van de bezochte verkopers had ze wel, maar heeft er onvoldoende informatie op staan. Onderzoekers van de Consumentenbond deden zich voor de steekproef voor als klanten. Als zij vragen stelden over duurzaamheid kregen ze vaak te weinig informatie. Die informatie is volgens de Consumentenbond wel nodig zodat mensen die vis kopen makkelijker een duurzame keuze kunnen maken.

Directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar zegt in een verklaring dat het tijd wordt dat de visverkopers zich beter aan de regels gaan houden. „En dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hier streng op toeziet. Bij duurzame vis wordt rekening gehouden met de visstanden en de negatieve impact op natuur en milieu wordt zoveel mogelijk beperkt. Consumenten die daarom voor duurzame vis willen kiezen, moeten dan wel beschikken over de juiste informatie.”