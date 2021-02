Ajax en PSV maken geen fout

Een week voor de topper in Eindhoven hebben koploper Ajax en nummer twee PSV beide gewonnen. Het verschil tussen de clubs op de ranglijst is daardoor nog altijd zes punten, Ajax heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag was zondagavond in de Johan Cruijff Arena beter dan Sparta: 4-2. Sébastien Haller opende in de veertiende minuut de score en maakte ook de 2-0. Verdediger Perr Schuurs schoot vlak voor rust raak uit een vrije trap. Vroeg in de tweede helft was er nog een doelpunt van Mohammed Kudus, die na vier maanden terugkeerde in de basis. Danzell Gravenberch, een oudere broer van Ajacied Ryan Gravenberch, maakte beide goals voor Sparta in de tweede helft, waarin Ajax steeds slordiger werd.

PSV won eerder op de dag in Eindhoven met 3-1 van Vitesse. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit. Vitesse kwam in de vierde minuut op voorsprong door een doelpunt van de Albanese spits Armando Broja. Niet veel later wees scheidsrechter Björn Kuipers naar de strafschopstip, nadat Broja door PSV-verdediger Erick Gutiérrez was aangetikt én vastgehouden. Maar na tussenkomst van de VAR besloot Kuipers een vrije trap te geven, omdat de overtreding net buiten het strafschopgebied was gemaakt. „Ik floot niet voor het vasthouden maar voor het contact op de voet”, legde Kuipers na afloop uit bij ESPN.

In de tweede helft kwam bij PSV Donyell Malen in het veld. De spits schoot in de 66ste minuut de gelijkmaker binnen. Even daarvoor was Mario Götze ingevallen en ook de Duitser bleek een gouden wissel. Op aangeven van Malen scoorde Götze in de 86ste minuut de 2-1, twee minuten later besliste hij het duel.

Voordat Ajax en PSV elkaar voor de derde keer dit jaar ontmoeten, spelen ze in de Europa League. Ajax verdedigt donderdag in Amsterdam tegen Lille een 2-1 voorsprong, PSV moet op eigen veld tegen Olympiakos Piraeus een 4-2 achterstand zien goed te maken. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 februari 2021