2,8 miljard euro voor bedrijven bij derde ronde NOW-steun

Bij de derde ronde van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3) is een totaalbedrag van bijna 2,8 miljard euro uitgekeerd aan ruim 78.000 bedrijven. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde register van uitkeringsinstantie UWV. Onder de NOW-regeling kunnen bedrijven bij minimaal 20 procent omzetverlies een voorschot krijgen tot maximaal 80 procent van de loonkosten. Dit keer kon dat voor de periode oktober 2020 tot en met december 2020.

Opvallend is dat er in deze derde ronde meer bedrijven een voorschot ontvingen dan bij de tweede – toen vroegen ruim 63.000 werkgevers een loonkostensubsidie aan, maar wel voor een ruim anderhalf keer hoger totaalbedrag.

Opnieuw staan KLM en zijn dochterbedrijven (waaronder Transavia en Martinair) bovenaan met een totaal van ruim 228 miljoen euro, gevolgd door Holland Casino dat een voorschot ontvangt van bijna 35 miljoen euro.

Grote industriebedrijven als Tata Steel of truckbouwer DAF ontbreken deze keer. Dat kan erop wijzen dat de industrie langzaam maar zeker weer op gang komt. Autofabrikant VDL heeft voor zijn dochterbedrijven nog wel 7,8 miljoen euro aan loonsubsidies aangevraagd, maar dat komt fors lager uit dan bij de tweede ronde (ruim 21 miljoen euro minder), onder meer omdat de divisie VDL Nedcar nu geen voorschot ontving.

Payrollbedrijven

Ook een aantal uitzendconcerns heeft opnieuw NOW-steun aangevraagd voor hun eigen werknemers en flexwerkers, waaronder meerdere bedrijfsonderdelen van Adecco (13,2 miljoen euro) en Timing (3,3 miljoen euro).

Marktleider Randstad en dochterbedrijf Tempo-Team vroegen alleen NOW-steun aan in de eerste ronde. Manpower deed nog een beroep op de tweede steunronde, maar ontbreekt in de lijst voor de derde periode. Ook het aantal kleine uitzendbureaus op de lijst is fors verminderd.

Wel staan er nog veel payrollbedrijven in het UWV-overzicht, zoals Persoonality uit Apeldoorn (6,3 miljoen euro), Payroll Select uit Deventer (2,7 miljoen) en Payper uit Breda (2,2 miljoen). De payrollkrachten die zij uitlenen hebben meer rechten dan uitzendkrachten, en kunnen daardoor ook moeilijker tussentijds ontslagen worden.

Nu wel HEMA en Blokker

Wat verder opvalt zijn de grote winkelketens. Waar retailers als HEMA, H&M, Blokker en C&A de tweede ronde lieten schieten, hebben ze deze keer toch weer een loonkostensubsidie aangevraagd, alle vier tussen de 3,8 en 6 miljoen euro.

Dat komt zeer waarschijnlijk door de tweede lockdown die sinds november van kracht is, waarbij niet-essentiële winkels dicht moesten. Pas twee weken geleden mochten zij weer klanten aan de deur ontvangen, maar enkel voor het afhalen van online en telefonisch bestelde artikelen. Zowel grote als kleine winkels zeiden te verwachten dat dit alleen van „symbolische” waarde zou zijn en hun omzet niet significant zou verhogen.

Winkeliers en de horeca reageerden maandag teleurgesteld op de uitgelekte plannen van het demissionaire kabinet om bepaalde coronamaatregelen te versoepelen. Middelbare scholen zouden per 2 maart weer gedeeltelijk fysiek onderwijs mogen geven, en kappers onder voorwaarden weer klanten ontvangen.

Horeca en winkels kunnen nog niet normaal open, met uitzondering van de mogelijkheid om op afspraak te winkelen. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stapt daarom naar de rechter, zo maakte de branchevereniging maandag bekend. De getroffen steunmaatregelen voor ondernemers zijn niet toereikend, en „de verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche. Keer op keer blijft perspectief uit”, schrijft de organisatie.

