Twitters invloed op de boerenprotesten in India

Vinod K. Jose had zijn handen al vol. Met zijn advocaten was de hoofdredacteur van The Caravan, een prominent onderzoeksjournalistiek maandblad in India, druk in de weer met een reeks politie-onderzoeken die eind januari tegen hem en vijf andere journalisten is gestart. Het zestal wordt beschuldigd van „opruiing”, vanwege tweets over de aanhoudende boerenprotesten rond hoofdstad Delhi. Voor opruiing staat in India een straf die kan oplopen tot levenslang.

Vrijwel gelijktijdig werd een freelancer van The Caravan opgepakt toen hij verslag deed bij de Singhu-grens, het hart van de opstand tegen nieuwe, marktvriendelijke landbouwwetten waarvan boeren vrezen dat die hen financieel zullen ruïneren. Al bijna drie maanden blokkeren ze hier een belangrijke toegangsweg. Volgens de politie zou de journalist een agent „hebben gehinderd”.

„Toen kwam de grootste schok”, vertelt Jose. Op 1 februari bleek het officiële Twitter-account van The Caravan in India geblokkeerd. Op verzoek van de regering, werd al snel duidelijk. Samen met 250 andere accounts die, aldus het noodbevel, misleidende informatie zouden hebben verspreid over de boerenprotesten. Hierdoor „dreigde een verstoring van de openbare orde”. „We kregen niet eens een waarschuwing vooraf”, zegt Jose. „Twitter ging er gewoon in mee.”

Hun account bleef zo’n zes uur uit de lucht, waarna Twitter deze en anderen weer herstelde. Daags erna schreef Twitter dat het blokkeren van nieuwsmedia en journalisten in strijd is met hun „principes de vrijheid van meningsuiting te beschermen”. Dit tot woede van de regering van premier Narendra Modi, die worstelt met de onwrikbare boeren en de internationale steun die aanzwelt. Dankzij sociale media, en vooral dankzij Twitter.

15 miljoen gebruikers

In vergelijking met Facebook en Whatsapp, die beiden enkele honderden miljoenen gebruikers in India hebben, is Twitter er met ‘slechts’ zo’n 15 miljoen gebruikers nog een relatief kleine speler. Maar net als elders zijn het vooral ’s lands meest invloedrijke personen die zich hierop bewegen. Politici, journalisten, activisten, wiens tweets niet alleen de reguliere media thuis voedden, maar ook als echo werken naar de rest van de wereld.

„Twitter heeft de potentie internationaal de aandacht te trekken. Van de buitenlandse pers, van diplomaten”, zegt Apar Gupta, directeur van de Indiase ngo Internet Freedom Foundation. „Dat maakt het een belangrijk forum voor de strijd om het narratief over de landbouwwetten te controleren.” Vooral, zegt Gupta, omdat de protesten Modi’s populariteit enorm dreigen aan te tasten.

Dat bleek eerder deze maand toen kort na elkaar zangeres Rihanna, klimaatactiviste Greta Thunberg en Meena Harris, het nichtje van de Amerikaanse vicepremier Kamala Harris, hun miljoenen volgers op de boerenprotesten wezen. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde scherp en riep „beroemdheden” op „de verleiding van sensatiezuchtige hashtags en commentaren op sociale media” te vermijden „zonder eerst de feiten te verifiëren”.

De reactie werd door het ministerie op Twitter gedeeld en voorzien van hashtags als #IndiaAgainstPropaganda die kort daarna opdoken in een stortvloed van opvallend overeenkomende tweets van Bollywood- en cricketsterren.

Al langer groeit binnen de regering Modi de onvrede over Twitters invloed. Het kantelpunt kwam na 26 januari, toen de tot dan grotendeels vreedzame boerenprotesten in chaos vervielen tijdens een nationale feestdag. Een deel van de boeren gebruikte hun tractoren om door barricades te breken en het iconische Rode Fort in het centrum van Delhi te bestormen. Daarbij viel een dode. Door een ongeluk, zegt de politie. Door kogels, zegt de familie van de boer.

Online campagnetips

Volgens de politie zouden Jose en andere prominente journalisten met ‘valse’ en ‘vertekenende’ tweets over deze zaak en de gebeurtenissen op 26 januari de situatie verder hebben opgejut en zo mede hebben aangezet tot het geweld die dag. Een 21-jarige klimaatactiviste uit Bangalore is nu onder dezelfde draconische wet opgepakt, omdat ze een document zou hebben gedeeld met Greta Thunberg. Hierin stonden online campagnetips om de boeren te steunen. Thunberg deelde deze ‘toolkit’ op Twitter.

Het platform zelf ligt ook onder vuur. Vooral vanwege de manier waarop Twitter volgens het ministerie van Informatie „met tegenzin en grote vertraging” slechts deels gevolg zou hebben gegeven aan bevelen om accounts te blokkeren. Omdat die hashtags hadden gebruikt als #ModiPlanningFarmersGenocide of gelieerd zouden zijn aan „separatistische groeperingen”. Maar ook accounts van activisten en die van The Caravan.

Twitters „eenzijdige” besluit een deel weer te deblokkeren, werd het bedrijf niet in dank afgenomen. Inmiddels zou Twitter „actie hebben ondernomen” tegen 95 procent van de bewuste accounts en tweets, na dreiging van de regering met juridische stappen. Het account van The Caravan is nog intact. „We onderzoeken onze opties binnen de Indiase wetgeving”, schreef Twitter op zijn blog. „Ons geloof is ferm dat Tweets moeten blijven stromen.”