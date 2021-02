Voertuig kiescommissie raakt landmijn in Niger, zeven doden

Op verkiezingsdag zijn in Niger zondag zeven medewerkers van de nationale kiescommissie om het leven gekomen. Volgens persbureau Reuters raakte het voertuig waarin de groep zat een landmijn toen zij onderweg waren naar een stembureau in het zuidwestelijke plaatsje Dargol. Drie anderen raakten zwaargewond. In Niger wordt zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gehouden.

Of het om een aanslag gaat of een ongeluk is nog niet bekend. Vanwege de presidentsverkiezingen is overal in het Afrikaanse land de beveiliging van stembureaus opgeschroefd. Niger kampt al langer met geweld door jihadistische groeperingen. Eerder dit jaar vielen in hetzelfde gebied zeker honderd doden bij een aanval op twee dorpen.

In de eerste ronde van de verkiezingen kreeg Mohamed Bazoum, die heeft gezworen het beleid van president Mahamadou Issoufou voort te zetten, ruim 39 procent van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Mahamane Ousmane kreeg 17 procent van de stemmen. Ousmane was eerder president van Niger, in 1996 werd hij afgezet bij een staatsgreep.