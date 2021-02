Raging Bull-beeldhouder Arturo Di Modica overleden

De Italiaanse beeldhouwer Arturo Di Modica, bekend van het bronzen stierenbeeld op Wall Street, is vrijdag op tachtigjarige leeftijd overleden. Dat schrijven Italiaanse media dit weekend. Hij overleed in zijn geboorteplaats Vittoria op Sicilië aan kanker. Een groot deel van zijn werkende leven bracht hij door in New York.

Di Modica plaatste het standbeeld van de aanvallende stier in december 1989 voor de New York Stock Exchange als kritiek op de agressie van beurshandelaren. „Het was een crisisperiode”, zei Di Modica daarover tegen la Repubblica. De kunstenaar wilde ‘iets’ doen en zo kwam hij op het idee om de stier te boetseren. Een stier als symbool voor de groeiende aandelenmarkt. Het 3.200 kilo wegende beeld kostte meer dan drie ton dollar en was bedoeld als provocerende illegale straatkunst. Hij en veertig vrienden zetten het beeld onder een grote kerstboom neer als kerstcadeau voor de New Yorkers.

De directie van de beurs was niet van het cadeau gediend en liet het verwijderen. Toen Di Modica het beeld terug kreeg plaatste hij het direct de volgende dag bij het New Yorkse parkje Bowling Green, waar het sindsdien staat. „Het was bedoeld als een grap”, zei Di Modica tegen la Repubblica „maar het is verdomd serieus geworden.” De stier trekt in een normaal jaar net zoveel bezoekers als het Empire State Building. Amsterdam kreeg in 2012 ook een stier van Di Modica op het Beursplein. Dat was het jaar Europa op het diepst van de bankencrisis zat die in 2008 in de Verenigde Staten was ontstaan. De gemeente probeerde het in 2019 te verplaatsen, waarbij de linkerachterpoot afbrak. Sindsdien staat het beeld, voor zover bekend, in de opslag.