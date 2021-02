PSV wint van Vitesse dankzij invallers

PSV heeft zondag in de Eredivisie thuis met 3-1 gewonnen van Vitesse. De Arnhemmers kwamen al vroeg op voorsprong, halverwege de tweede helft maakte PSV gelijk. In de slotminuten bracht invaller Mario Götze met twee doelpunten de winst.

De Albanese spits Armando Broja zette Vitesse al na vier minuten op voorsprong. Na een vlotte aanval kreeg hij de bal aangespeeld van rechtsback Dasa en schoot in een keer raak. De eerste helft leverde daarna een open wedstrijd op, met kansen voor beide ploegen. De jonge PSV-aanvaller Yorbe Vertessen was twee keer dicht bij de gelijkmaker, net als PSV-spits Eran Zahavi. Broja en Oussama Tannane raakten namens Vitesse nog voor de pauze de paal.

Wissels

PSV-coach Roger Schmidt bracht na de rust spits Donyell Malen en Philipp Max in de ploeg, doorgaans twee basisspelers. Malen maakte halverwege de tweede helft na een mooie aanval de gelijkmaker. PSV, de huidige nummer twee in de Eredivisie, ging op zoek naar meer. Vier minuten voor tijd tikte Götze op aangeven van Malen de 2-1 binnen en drie minuten later zorgde de Duitser ook voor de bevrijdende 3-1.

Door de zege verkleint nummer twee PSV de achterstand op koploper Ajax tot drie punten. De Amsterdammers, die later op zondag nog in actie komen tegen Sparta, hebben nog wel twee duels tegoed. Vitesse staat op een vijfde plaats, met hetzelfde aantal punten als nummer vier Feyenoord.