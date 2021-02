Politie stopt met bekeuren van kleine vergrijpen uit protest om cao

De politie schrijft vanaf maandagochtend 07.00 uur geen boetes uit voor kleine vergrijpen uit protest tegen het in december vastgelopen cao-overleg met het kabinet. Dat heeft politievakbond ACP zondag bekendgemaakt. Het door rood fietsen in een rustige straat of het rondhangen in een portiek worden genoemd als kleine vergrijpen. Het overtreden van de coronaregels wordt nog wel bekeurd.

De zogenoemde bonnenactie blijft gelden totdat er een nieuw cao is bereikt. „Als het kabinet de bonden dwingt haar (protest, red.) langere tijd vol te houden, kan dat de staatskas behoorlijk wat inkomsten schelen,” aldus de ACP. De actie kan worden beschouwd „als de opmaat naar verdere acties”. Wat deze aankomende acties inhouden, wil de bond nog niet kwijt.

De gesprekken over een nieuwe arbeidsovereenkomst liepen eind december stuk op het punt van loonsverhoging. Agenten eisen een stijging van 2,5 procent en twee eenmalige bonussen van 300 en 350 euro. Het kabinet wil niet hoger gaan dan 1,3 procent en twee bonussen van 300 euro.

Het is niet de eerste keer dat agenten stoppen met bekeuren vanwege vastgelopen cao-gesprekken. Bij de afgelopen twee onderhandelingen, in 2018 en 2015, besloot de politie hier ook al toe. De vakbond noemt de bonnenactie een „inmiddels traditionele aftrap” bij de onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst.