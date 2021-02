Opnieuw protesten in Myanmar, Facebook haalt pagina junta offline

Door heel Myanmar zijn zondag opnieuw duizenden betogers de straat op gegaan om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep begin deze maand. Volgens internationale persbureaus vinden protesten onder meer plaats op twee plekken in de grootste stad Yangon. Ook in de stad Mandalay, waar zaterdag twee mensen door politie gedood werden bij de protesten, zijn honderden betogers op de been.

Ondertussen heeft Facebook de pagina van het Myanmarese leger offline gehaald vanwege aanzetting tot geweld. Het sociale medium ondernam eerder deze maand al stappen om desinformatie van de militaire junta te bestrijden. Zo verschenen berichten van de pagina minder prominent in de feeds van Myanmarese gebruikers en werden andere berichten verwijderd. Nadat de militairen de gebruiksvoorwaarden bleven schenden, is de pagina nu in zijn geheel van het platform afgehaald.

Het leger greep begin deze maand de macht in Myanmar en nam daarbij regeringsleider Aung San Suu Kyi gevangen. Sindsdien vinden grootschalige protesten plaats in het land, waar steeds gewelddadiger tegenop wordt getreden. Actievoerders moeten het ontgelden met wapenstokken, traangas en rubberkogels. Zaterdag kwamen daarbij twee mensen om het leven en raakten zeker twintig betogers gewond. Een dag eerder stierf een jonge vrouw aan haar verwondingen. Anderhalve week daarvoor werd ze geraakt door een kogel toen de politie een menigte uiteen probeerde te drijven.