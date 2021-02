Opeens speelt hun leven zich in hun slaapkamer af

Danisha van Mourik (13)

Danisha van Mourik uit Hank turnde vijf keer per week, drie uur per training. Veel tijd voor vrienden had ze eigenlijk niet, na school (tweede klas vmbo-t) stond ze op de balk of hing ze aan de brug. Nu de lessen al zo lang online zijn én er vijftien uur per week sport is weggevallen, heeft ze vaak „geen idee” wat ze eens zal doen op een dag. Ze ligt uren op haar bed naar TikTok-filmpjes te kijken of niks te doen, naar het plafond te staren. Ze heeft een vriendje en één beste vriendin, maar zij mag niet vaak afspreken.

Met turnen heeft ze inmiddels ook een achterstand. Toen ze na de eerste lockdown weer op de balk stond, durfde ze geen flikflak meer te maken. Het heeft drie weken geduurd voor ze die oefening weer kon. „In oktober zou ik eerste divisie gaan turnen, dat is het een-na-hoogste niveau van Nederland.” Daar keek ze al jaren naar uit, sinds ze als jong meisje begon met deze sport. Dat niveau haalt ze nu niet. En dat terwijl er juist in deze sport geen tijd is om stil te staan, want turnen kun je niet „forever” doen. „Hoe ouder je wordt, hoe minder flexibel en hoe banger je vaak bent. Het moet nú gebeuren.”