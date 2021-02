Olie spoelt aan op Israëlische stranden, oorzaak nog niet gevonden

In Israël spoelen sinds enkele dagen grote hoeveelheden olie aan in de kustgebieden. De regering spreekt van een enorme milieuramp en heeft zondag 170 kilometer strand gesloten, meldt persbureau Reuters. Het schip dat vermoedelijk verantwoordelijk is voor het olielek wordt nog gezocht door de autoriteiten.

Volgens de regering kan het jaren duren voordat de olie volledig is opgeruimd. Naast de economische schade, die naar schatting in de miljoenen euro’s loopt, waarschuwen milieuorganisaties voor de risico’s voor het oceaanleven. Zo spoelde vorige week een walvis aan met olie in zijn longen en worden er schildpadden gevonden met door olie doordrenkte schilden.

Het leger is ingezet om de duizenden vrijwilligers bij te staan die begonnen zijn met het schoonmaken van de met teer bedekte stranden. Om de oorsprong van het lek te vinden wordt gebruik gemaakt van satellietbeelden en de hulp van Europese agentschappen.

Naar schatting is het olielek ontstaan op 11 februari. De regering zegt bij monde van milieuminister Gila Gamliel negen schepen in beeld te hebben die op die datum voor de Israëlische kust voeren.