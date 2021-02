Negende titel bij Australian Open voelt zoet voor ‘persona non grata’ Novak Djokovic

In zijn winnaarsspeech bedankte hij in het bijzonder de tennisbaan in de Rod Laver Arena, waarop hij alle negen finales die hij haalde won. „Het is een liefdesaffaire die blijft groeien”, zei Novak Djokovic, zondagavond in Melbourne

Even daarvoor lag Djokovic languit op het hardcourt na in een verbluffend optreden de Rus Daniil Medvedev met 7-5, 6-2 en 6-2 te hebben verslagen. De Serviër verstevigde daarmee zijn eigen Australian Open-record en staat nu op negen titels. Goed voor de helft van zijn in totaal achttien grandslamzeges.

Als 17-jarig talent speelde hij in 2005 voor het eerst in Melbourne. Dat jaar wist hij in zijn grandslamdebuut, maar drie games te winnen van de latere winnaar, de Rus Marat Safin. Djokovic had in het kwalificatietoernooi al knappe zeges behaald, onder anderen op de twee jaar oudere Stan Wawrinka, later een van zijn rivalen.

Melbourne Park groeide in de jaren erna uit tot zijn huiskamer, zoals Wimbledon dat is voor Roger Federer (acht titels) en Roland Garros voor Rafael Nadal (dertien titels). Met 82 zeges in 90 wedstrijden is hij vrijwel onbedwingbaar op de Australian Open.

Bijna uitgeschakeld

Zijn grootste tegenstander was dit jaar zijn lichaam. In de derde ronde, tegen Taylor Fritz, zat Djokovic dicht tegen uitschakeling aan vanwege een gescheurde buikspier. Door de pijn moest hij ballen laten lopen – maar hij overleefde in vijf sets. Djokovic bedankte zondag expliciet zijn fysiotherapeut die hem er doorheen hielp.

Door zijn feilloze spel in de finale gaf Djokovic een statement af aan de nieuwe generatie die al langer jaagt op de ‘Big 3’: Federer, Nadal, Djokovic. Ze komen dichterbij en zondag werd ook een gelijkwaardige strijd verwacht omdat Medvedev (25) in onderlinge ontmoetingen niet onder deed voor Djokovic. Bovendien was de Rus al twintig partijen op rij ongeslagen.

Maar Djokovic liet aan de jongere concurrentie zien dat de Rod Laver Arena nog altijd zijn vesting is. Waar Dominic Thiem hem vorig jaar nog tot een vijfsetter dwong, werd Medvedev nu kapot gespeeld. Onder de constante druk raakte de Rus gefrustreerd, wat leidde tot zijn zelfdestructie.

„Ze hebben nog veel werk te doen”, zei Djokovic vorige week bij Eurosport over de jongere generatie. „Ze zullen de toekomstige leiders van het tennis worden, zonder twijfel. Maar ik ga het ze niet overhandigen. Ik ga zorgen dat ze er hard voor moeten werken.” De macht grepen ze nu nog niet, al was de spectaculaire zege van de Griek Stefanos Tsitsipas (22) in de kwartfinale op Nadal (34) een teken.

Djokovic nadert met zijn achttiende major Nadal en Federer, die het record van twintig grand slams delen. Van de laatste tien won Djokovic er zes. Vraag is of Federer (39), wiens rentree in maart gepland staat in Doha, nog een rol van betekenis kan spelen na een knieblessure. Djokovic heeft al vaker uitgesproken dat hij de geschiedenis wil ingaan als de speler met de meeste grand slams.

Zeker is al dat Djokovic de Zwitser binnenkort een ander record zal afnemen. Federer heeft in totaal 310 weken nummer één gestaan, vast staat dat Djokovic voorlopig de wereldranglijst aanvoert waardoor hij op maandag 8 maart Federer zal passeren en op 311 weken komt.

Djokovic kan het succes gebruiken na het publicitaire rampjaar 2020. Hij kwam onder vuur te liggen nadat bij een door hem georganiseerde serie demonstratietoernooien op de Balkan diverse spelers en begeleiders besmet waren geraakt, onder wie hijzelf. En bij de US Open werd Djokovic gediskwalificeerd omdat hij, per ongeluk, een bal in het gezicht van een lijnrechter had geslagen.

In Australië was er ook kritiek nadat hij versoepeling van de verplichte twee weken quarantaine, in aanloop naar het toernooi, zou hebben geëist voor de spelers. Djokovic voelde zich „persona non grata” in Australië, zei hij zondag. Met de blessure zorgde dat alles voor een „rollercoaster”, vertelde hij. „Dat maakt het voor mij nog zoeter.”