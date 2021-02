In Liverpool gaat dit jaar alles mis aan de rode kant van Stanley Park

Het is bijna een jaar geleden dat voetbalfans die hun leven opdragen aan Liverpool FC de schrik om het hart sloeg. De club lag in de Premier League een straatlengte voor op de concurrentie en niets, maar dan ook niets zou de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen afhouden van het eerste landskampioenschap in dertig jaar – totdat de uitbraak van de coronapandemie ook de meest bekeken voetbalcompetitie ter wereld tot stilstand dwong.

Met een vertraging van maanden sleepte Liverpool de titel eind juni alsnog binnen, maar het voelde onwerkelijk. Ook al staat hij voor eeuwig in de boeken, ook al was de voorsprong historisch, en de club onbereikbaar voor de concurrentie met nog zeven duels te gaan – de glans ontbrak.

‘The Kop’ was leeg, er was geen dansende menigte in de stad, in elk geval niet legaal, geen huldiging, geen stadsfeest dat de wanhoop van drie decennia wachten zou verdrijven. Zelfs een echte kampioenswedstrijd ontbrak. Liverpool won de titel op een late donderdagavond, zonder zelf te spelen, omdat Manchester City niet kon winnen bij Chelsea.

Maar Liverpool was kampioen van Engeland en de trots was terug op Anfield. Toch is de roes onder de supporters, voor zover die er al was onder het strenge coronaregime, van korte duur geweest. De ploeg van de Duitse trainer Jürgen Klopp gedijt slecht in dit publiekloze tijdperk. Alles is anders dan een jaar geleden, toen Liverpool FC een niet te stoppen voetbalmachine was waar niemand een antwoord op had. Sindsdien gaat alles fout wat fout kan gaan.

Merseyside-derby

Zaterdagmiddag was het ook mét publiek muisstil geweest in het stadion van Liverpool; nota bene Everton won (0-2) voor het eerst in 21 jaar weer eens een Merseyside-derby aan de rode kant van Stanley Park, het stadspark dat beide clubs van elkaar scheidt.

Een maand geleden was Liverpool al drie jaar ongeslagen in het eigen bolwerk – 68 competitiewedstrijden – totdat het bescheiden Burnley op bezoek kwam: 0-1. Nadat de muren eenmaal waren geslecht ging het hard op Anfield: ook Brighton & Hove (0-1), Manchester City (1-4) en nu dus ook Everton versloegen Liverpool op eigen veld. Vier thuisnederlagen op rij: dat was de trotse club sinds 1923 niet meer overkomen.

De achterstand op Manchester City is inmiddels al bijna net zo groot als de riante voorsprong die Liverpool een jaar geleden koesterde. En Everton, de club van technisch directeur Marcel Brands en trainer Carlo Ancelotti, heeft na 24 wedstrijden zelfs drie verliespunten minder dan Liverpool.

Geen wonder dat Klopp, ook al is het nog geen lente, de titel al lang uit zijn hoofd heeft gezet. „Ik denk niet dat we het gat nog kunnen dichten”, zei de geplaagde coach een week eerder al, na de uitnederlaag tegen Leicester City (3-1). „We maken ons geen zorgen over de titel. We zijn niet gek.”

Het gemoed van de Duitser verslechtert met de week. De lachende succescoach van nog niet zo lang geleden is in rap tempo getransformeerd tot een chagrijnige mopperaar die confrontaties met collega-coaches en journalisten eerder opzoekt dan uit de weg gaat.

Wat is er aan de hand aan de Mersey? De belangrijkste factor is het wegvallen van bijna het complete verdedigingsblok, vorig jaar ondoordringbaar en de basis voor de successen van de afgelopen jaren. Maar blessures, met name die van Virgil van Dijk, maar ook die van Joel Matip en Joe Gomez, hebben het hart uit het team gerukt.

Van Dijk raakte in oktober zwaar geblesseerd aan zijn kruisband na een overtreding van Everton-doelman Jordan Pickford en is sindsdien uit de roulatie. De Nederlander, uitgeroepen tot beste voetballer van de Premier League in 2019, wordt dit seizoen niet meer op het veld verwacht, al is de hoop nog niet helemaal opgegeven.

Lange lijst met blessures

Ondertussen raakten ook de vervangers van de uitgeschakelde verdedigers, tijdelijk omgeschoolde middenvelders als Fabinho en Jordan Henderson, geblesseerd. De lijst met afwezigen is nog veel langer. Henderson haakte zaterdag al na een half uur af met een liesblessure. En het zag er niet goed uit, somberde Klopp. „Zo gaat het bij ons het hele seizoen al.”

Een lichtpuntje voor de leiding van de club is de lopende campagne in de Champions League, het toernooi dat Liverpool in 2019 won. Ondanks de slechte resultaten in de nationale competitie ligt de club op koers voor een plek in de kwartfinales van de Champions League. Afgelopen week won Liverpool de ‘uitwedstrijd’ tegen RB Leipzig met 2-0, dankzij doelpunten van Mohamed Salah en Sadio Mané. Het duel werd in Boedapest gespeeld als gevolg van Duitse reisbeperkingen vanwege het coronavirus, met name voor landen waar de ‘Britse’ variant veel is aangetroffen.

De Champions League is misschien een luxe troostprijs voor een club als Liverpool, maar om dat avontuur tot een goed einde te brengen zal er in het spel veel moeten veranderen, erkende Klopp na de midweekse opsteker aan de Donau.

Zoals de ploeg er nu voorstaat kan winst van de Champions League weleens de snelste manier zijn om deelname aan de editie van komend seizoen veilig te stellen. Want zelfs de vierde plaats in de Premier League, die automatische plaatsing garandeert, is al een tijdje uit zicht.