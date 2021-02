In de traditionele Afrikaanse hardlooplanden is een stille ramp gaande

Hij zag het helemaal voor zich, toen hij ruim vier jaar geleden een contract bij Nike tekende, met een marathon van 2 uur 10 in de benen: als hij gestaag progressie zou blijven maken, in Kenia trainend met ’s werelds beste lopers, dan zou dat „supercontract” vanzelf komen. De laatste vier seizoenen van zijn loopbaan zou hij oogsten waar hij al jaren keihard voor gewerkt had. En inderdaad, hij werd veel beter, is sinds april 2019 Nederlands recordhouder op de marathon, met een tijd van 2 uur 6 en een beetje, goed voor een 55ste plek op de wereldranglijst. Maar door de coronacrisis bleef die langverwachte deal uit. „Het is dramatisch”, zegt Abdi Nageeye (31), onlangs verkast naar een nieuwe trainingsgroep in Ethiopië. „Als ik íets krijg, moet ik al blij zijn.”

In de mondiale atletiek vallen momenteel rake klappen, vooral in de wegatletiek. Er is een stille ramp gaande waarvan de gevolgen moeilijk te overzien zijn, stellen diverse atletenmanagers in gesprek met NRC. Duizenden langeafstandslopers in het oosten van Afrika, met name in de traditionele looplanden Ethiopië en Kenia, zagen hun inkomstenbron in 2020 en de eerste maanden van 2021 volledig opdrogen. Atleten van het kaliber Nageeye en het niveau daaronder, de mondiale subtop; zij die op het wereldtoneel weinig voorstellen, maar in de marge, bij een van de vele marathons en andere wegwedstrijden, hun jaarsalaris bij elkaar scharrelden en nu noodgedwongen terugkeren naar waar ze aan het begin van hun leven voor in de wieg leken gelegd; ze gaan weer maïs verbouwen, of anderszins aan een boerenbestaan werken.

Wegvallen startpremies

Voor hen valt geen brood meer te verdienen na het wegvallen van startpremies en prijzengeld. Al bijna een jaar worden er amper nog marathons georganiseerd. In Londen en Valencia was vorig jaar slechts een zeer beperkte elitegroep welkom om de limiet voor Tokio te slechten. En ook het perspectief voor de komende maanden is somber. In Hamburg, in april, starten voornamelijk Europeanen die in Tokio willen lopen, op een marathon op een afgesloten circuit. De rest heeft de hoop op Mumbai gevestigd. Verder is de kalender leeg.

In 2021 zijn wereldwijd al ruim tienduizend marathons afgelast, 4.500 worden virtueel georganiseerd, 2.500 zijn naar het najaar verplaatst en nog eens 1.200 zijn tot nader order opgeschort, becijferde de website Ahotu Marathons. Langeafstandslopers in Kenia en Ethiopië moeten het doen met regionale en lokale veldloopjes en wedstrijdjes, maar van het prijzengeld dat daar te verdienen valt, kunnen ze amper leven.

Daarbovenop stopten de grote sportmerken, waaronder Nike en Adidas, een aanzienlijk deel van hun sponsorcontracten. Dat doen ze gewoonlijk iedere vier jaar, als er een eind komt aan een olympische cyclus, maar vanwege de pandemie staan marketingbudgetten dermate onder druk dat zelfs de giganten hun portfolio’s grondig hebben moeten herzien.

Voor veel Europese atleten is dat vervelend, hinderlijk, maar in Afrika zitten soms hele families, afhankelijk geraakt van de loper, van de ene op de andere dag zonder inkomen. Het hardst getroffen is de groep die vier jaar geleden nog op een minimale jaarlijkse bijdrage van vijfduizend euro kon rekenen, in Ethiopië toch al gauw zes keer het gemiddelde jaarsalaris, in Kenia drie keer. De wereldsterren blijven buiten schot of hebben reserves, investeerden in vastgoed of begonnen bedrijven. Sifan Hassan, onder contract bij Nike, zei vorige maand tegen NRC dat zij ondanks de pandemie geen salaris hoefde in te leveren. Zij gold als uitzondering.

Een interview met Sifan Hassan: ‘Ik heb pijn en verdriet gehad. Die delen van mijn leven wil ik liever niet zien’

Nike rapporteerde alleen al in het laatste kwartaal van het coronajaar 2020 een verlies van bijna 800 miljoen dollar (660 miljoen euro). De cijfers van Adidas moeten nog bekend worden, maar een ingewijde weet dat die niet veel beter worden. Het gaat in de miljarden lopen. Weliswaar worden online meer dan ooit schoenen en sportkleding verkocht, maar die compenseren bij lange na niet wat in de fysieke winkels aan omzet wordt misgelopen, als gevolg van de wereldwijde lockdowns. Merken die grote ontslagrondes willen afwenden, gaan snijden in andere kosten.

Voor Abdi Nageeye betekende dat bijvoorbeeld dat hij zijn Foundation al een jaar „in de vriezer” heeft – hij heeft er de middelen niet langer voor. Zijn familie in Somalië kan hij geen „steunpakketje” meer sturen. „Mijn ouders kan ik nog ondersteunen, maar de universiteit van twee van mijn neefjes kan ik niet meer betalen. Ze snappen er niks van. Op tv zien ze dat de Formule 1 en de Premier League gewoon doorgaan. Waarom kan ik ze dan niet helpen? Dan moet ik ze uitleggen dat ik voor mijn inkomsten van sponsoring afhankelijk ben.”

Geen duidelijkheid

Twee maanden in het nieuwe jaar heeft Nageeye nog altijd geen duidelijkheid over een nieuwe verbintenis bij Nike, waarmee hij later dit jaar op de Spelen van Tokio naar een topklassering moet zien te lopen. „Het zijn rare tijden”, zegt hij. „Niet alleen voor mij. Er gaan allerlei atleten weg bij Nike.”

Hij doelt op de recente overstap van sprintster Dafne Schippers. Nike wilde of kon niet over een voorstel van Adidas heen en zag vorige week een van de snelste vrouwen ter wereld, in haar gloriedagen tussen 2015 en 2017 op levensgrote billboards te zien, vertrekken. Ook Julien Wanders, de snelste Europeaan op de halve marathon, vertrok onlangs bij Nike en ging naar Asics. De Franse sportkrant l’Equipe meldde begin januari dat de atleten die wel aanblijven in een nieuwe sponsordeal 10 tot 30 procent minder uitbetaald zullen krijgen. Een aanzienlijk deel van hen vertrekt. En niet alleen in de atletiek.

Het lijkt er steeds meer op dat Nike, met bijna 12.000 endorsements veruit de grootste geldschieter in de sport, mede door de coronacrisis en aan de hand van de nieuwe ceo John Donahoe een andere weg is ingeslagen, meer dan ooit gericht op online verkoop. Qua sportsponsoring lijkt scherper te worden gekozen voor sporters die voor inclusiviteit staan – Serena Williams, LeBron James, Kylian Mbappé. Maar ook uit het voetbal trekt het concern zich langzaam terug. Nike stopte vorig jaar oktober, drie jaar eerder dan gepland, met de sponsoring van AS Roma.

Met een paar duizend dollar aan prijzengeld konden veel atleten hun gezin een jaar lang te eten geven. Foto Andrew Renneisen/New York Times

Zwart geverfde schoenen

De laatste weken verschijnen ook steeds vaker voetballers met zwart geverfde schoenen op het veld, een teken dat de persoonlijke sponsoring ten einde is. Met onder anderen Thiago, Neymar, Robert Lewandowski en Sergio Ramos gaat het niet om de minsten. Andere merken zien hun kans schoon: Puma en Adidas springen in het gat dat is ontstaan.

Nu zijn de gevolgen van een gestaakte sponsordeal voor goed betaalde voetballers te overzien. Een speler is niet afhankelijk van de inkomsten die hij via een sportmerk opstrijkt. Bovendien wordt er alweer een paar maanden – weliswaar zonder publiek – doorgespeeld en blijven miljoenensalarissen eerder regel dan uitzondering. Maar in de trainingskampen van Kenia en Ethiopië ziet de toekomst er voor de lopers minder rooskleurig uit.

Atletenmanager Michel Boeting was een paar weken geleden nog in Iten, vlakbij Eldoret, en zag dat een aantal van zijn langeafstandslopers kilo’s was aangekomen omdat ze het zonder doel niet konden opbrengen nog te gaan trainen. Dat zijn wat hij „broodlopers” noemt, atleten die voor de crisis al geen contract hadden maar nog wel regelmatig in het buitenland wedstrijden liepen en met een paar duizend dollar aan prijzengeld hun gezin een jaar lang te eten konden geven. Boeting: „In Afrika zitten soms hele families, afhankelijk geraakt van de loper, van de ene op de andere dag zonder inkomen. Dus deze crisis heeft in Kenia impact op meer mensen dan alleen de loper en zijn familie.” Van zijn atleten die tot dit jaar een contract hadden met een sportmerk, moest hij per 1 januari een vijfde teleurstellen.

Dieprode cijfers

Jos Hermens, directeur van het grootste Nederlandse atletenbureau, Global Sports Communication, noteerde dieprode cijfers. „We hebben vorig jaar zo’n 800.000 euro verlies gedraaid. We gingen van ons beste jaar naar ons slechtste jaar. Maar onze atleten zijn nog wel redelijk veilig. Ik maak me vooral zorgen om die hele grote groep zonder managers. Dat zijn er duizenden. Gelukkig zijn het overlevers.” Volgens collega Boeting, getrouwd met een Keniaanse, zijn de mensen in het Oost-Afrikaanse land „heel goed in het teruggaan naar nul”. Als oogsten mislukken, komt men toch het jaar door, zegt hij. „Er is veel support naar elkaar toe. En het goede is: de meeste mensen hebben geen hypotheek. Ze bouwden hun eigen huis van het geld dat ze al hadden.”

Dat deed ook Victor Chumo (33), een van de vele Kenianen die een halve marathon al eens onder het uur liep. Hij wil debuteren op de marathon in 2 uur en 5 minuten, maar weet niet wanneer het ervan komt. Het prijzengeld dat hij in de loop der jaren bijeen schraapte spaarde hij op en toen de coronacrisis in april al zijn doelen wegnam, bouwde hij in twee maanden tijd zijn eigen huis in de buitenwijken van Eldoret. „Mij zal je niet horen klagen. Er zijn hier atleten die het veel zwaarder hebben dan ik. Er is steeds meer behoefte aan hulp”, zegt hij vanuit Kenia. „Twee dagen geleden gaf ik twee lopers nieuwe schoenen. Ze hadden er zelf geen geld voor. Het paar waarop ze trainden was volledig versleten. Tijdens de duurloop die we daarna maakten waren ze gelukkig. En ik daardoor ook. Succes is voor mij niet in geld uit te drukken. Succes heb je als het je lukt iemands leven positief te beïnvloeden. Als je hebt kunnen helpen waar mogelijk.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 februari 2021