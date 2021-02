Veiling van kunst uit het mondiale zuiden: ‘Het is tijd voor andere kunstcentra’

„De taal van kunst is universeel, maar er zijn thema’s die je vaker terugziet bij kunstenaars uit het zuiden van de wereld (‘The Global South’): grenzen en immigratie, identiteit, politieke kwesties, klimaatverandering en de perverse geschiedenis van het kolonialisme”, vertelt de Nigeriaanse kunstenaar Kelani Abass, van wie werk te zien is bij de online veiling South South Veza, die dinsdagmiddag wereldwijd te volgen is.

Bij die veiling wordt werk van 64 kunstenaars uit ruim vijftig galeries uit meer dan dertig landen aangeboden. Bekende en onbekende kunstenaars, met als enige overeenkomst dat hun werk wortels in het zuiden heeft. Veza (dat ‘tonen, maken en onthullen’ betekent in het isiZulu) wil met deze veiling „een minder gecentraliseerde kunstmarkt realiseren, en kunstenaars en galeries ondersteunen, nu het financieel moeilijker is door de corona-maatregelen en internationale kunstbijeenkomsten zijn afgelast. Voor de pandemie kwam zo’n zeventig procent van de inkomsten voor galeries in het mondiale zuiden via beurzen zoals Art Basel”, vertelt een van de initiatiefnemers Liza Essers, van de Goodman Gallery in Johannesburg.

Politieke noodzaak

Twintig procent van de veilingopbrengsten gaat naar non-profit projecten: het kunstcentrum RAW Material Company in de Senegalese hoofdstad Dakar; Green Papaya Art Projects in de Filipijnse hoofdstad Manila en het kunstcentrum Casa do Povo in het Braziliaanse São Paulo. Naast de veiling zijn er sessies via het al langer bestaande platform South South, waar kunstenaars en galeriehouders met elkaar in gesprek gaan.

„Voor ons is het een idee van de zuid-zuid connectie belangrijk omdat het solidariteit tussen galeries bevordert die zich in de periferie bevinden van de commerciële kunstcentra en de plekken waar het discours grotendeels wordt bepaald”, legt Ching Ching van de Empty Gallery in Hongkong uit. De galerie is aanwezig met werk van de Japanse videokunstenaar Rei Hayama. Ook Valerie Kabov, eigenaar van de First Floor Gallery in de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, wil kunst niet in geografische hokjes te duwen, maar: „de noodzaak om aanwezigheid van het mondiale zuiden in kunst, en de kunstmarkt te benadrukken, heeft een politieke noodzaak.” Nog steeds zijn New York, Londen en Berlijn de kunstcentra van de wereld.

Ik hoop dat de South South-veiling het machtsevenwicht wat meer verschuift van Noord naar Zuid

„Kijk je naar lijstjes van journalisten met de beste galeries, musea, kunstenaars enzovoort dan krijg je soms het idee dat er in Azië, Zuid-Amerika en Afrika niets gebeurt, en dat je als je als kunstenaar iets wil bereiken naar het Westen móét. Het wordt echt tijd dat dat beeld verandert”, vervolgt Kabov. In 2016 was ze een van de bedenkers van de African Art Galleries Association, die meer samenwerking wilde ontwikkelen tussen galeries op het Afrikaanse continent. „Ik hoop dat de South South-veiling niet alleen een grotere zichtbaarheid van het zuiden in de wereldwijde kunstmarkt tot gevolg heeft, maar ook dat het machtsevenwicht wat meer verschuift van Noord naar Zuid, en ook dat de zuidelijke markten onderling meer gewicht in de wereldwijde schaal kunnen leggen.”

Lees ook: ‘Kunstenaars moeten vanuit een ethischer invalshoek gaan werken’

Abass kan het daar alleen maar mee eens zijn: de South South-kunst speelt een „cruciale rol in de promotie van maatschappelijke samenhang en economische stabiliteit in de regio. Het effect van een succesvolle kunstmarkt kan de grenzen van de kunst makkelijk overschrijden”. Van Abass is onder meer ‘Casing History 22’ te koop. Het is een deel van zijn ‘Casing History’-reeks, die bestaan uit letterdozen met foto’s uit een familiearchief. „Ze gaan over de vraag hoe je een moment kan stilzetten. Ik probeer in die dozen de geschiedenis als het ware vast te pinnen op een bepaalde periode. Ik haal de letters uit die dozen en vervang ze door archiefstukken. Het persoonlijke archiefmateriaal wordt zo naar voren geschoven als bouwstenen voor verhalen.”

Cultuurschok

Ook Nieuw-Zeeland is vertegenwoordigd, hoe westers dat land in veel opzichten ook is. Een van de kunstenaars is Peter Robinson. Hij is van Ierse, Italiaanse, Britse én Maori-afkomst, vertelt hij. Ondanks de zuidelijke focus, schat hij in dat de kunst van South South ook voor westerse kijkers begrijpelijk zou moeten zijn. „Zo nu en dan is er wel eens een verhulde verwijzing naar iets wat specifiek is voor Aotearoa [de Maoribenaming van New Zealand, red.] Ik denk niet dat de internationale kunstwereld alles hoeft te kunnen plaatsen om er toch betekenis aan te kunnen geven.” Van Robinson wordt Temporal Otherness geveild, een werk dat hij maakte vanuit het idee dat tijd voor verschillende mensen anders met regels omkleed kan zijn. „Er is soms een grote cultuurschok wanneer iemand ervaart dat een ‘ander’ op een heel verschillende manier met tijd omgaat. Mensen vinden het onacceptabel om je níet rigide aan een tijdsindeling te houden.”

De verschillen tussen de kunstenaars van South South onderling zijn interessanter dan de overeenkomsten, vindt Essers. Wat wel een overeenkomst is, is dat westerse kunstenaars individualistischer werken, denkt ze. „Als je kijkt naar kunstenaars als de Ghanese Ibrahim Mahama, de Zuid-Afrikaan William Kentridge of de Brits-Nigerianse Yinka Shonibare [van zowel Kentridge als Shonibare wordt werk geveild, red.] zie je dat ze veel meer verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschappen om hen heen. Dat doen ze omdat er minder musea zijn, er geen kunstsubsidie is en kunstonderwijsinstellingen beperkt zijn in hun middelen. Dat is wat wij willen met South South-projecten: kunst kan het verschil maken om je uit te spreken, geeft de tijdgeest weer, laat zien waar we op dit moment staan, misschien zelfs waar we naartoe moeten.”

kunstveiling is dinsdag om 14.00 en om 18.00 uur te volgen op: Deis dinsdag om 14.00 en om 18.00 uur te volgen op: live.south-south.art/