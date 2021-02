Feyenoord speelt gelijk bij FC Twente: 2-2

Feyenoord heeft zondag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-2). Het elftal van trainer Dick Advocaat kwam in Enschede terug van een 2-0 achterstand.

Die achterstand liep Feyenoord al op na veertien minuten. Danilo verzilverde in de dertiende minuut een strafschop, nadat Feyenoords huurspeler Luciano Narsingh was gevloerd. Narsingh bereidde ook de 2-0 van Tyronne Ebuehi voor in de veertiende minuut. Jens Toornstra scoorde in de 24e minuut voor Feyenoord, dat slordig speelde en veel fouten maakte. In de 67e minuut kwam de Rotterdamse club op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Steven Berghuis.

Feyenoord blijft zicht houden op Europees voetbal, maar dreigt verder achterop te raken in de strijd om de tweede plaats. PSV kan zondagavond in het thuisduel met Vitesse naar een voorsprong van 8 punten uitlopen, met een duel meer gespeeld. De wedstrijd begint om 20.00 uur.(ANP/NRC)