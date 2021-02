Experiment: eindelijk weer cabaret voor echt publiek

Hoe krijg je theaters zo snel mogelijk weer vol, zonder dat het besmettingsrisico voor corona groter wordt? Na een eerder experiment met een congres in het Utrechtse Beatrix Theater was zaterdag een groep van vijfhonderd bezoekers getuige van een show van cabaretier Guido Weijers. Maandenlang zijn de theaters al dicht, eerder mocht er alleen opgetreden worden voor een publiek van maximaal 30 man. Het optreden van Guido Weijers is onderdeel van een reeks Fieldlab-experimenten, die moeten laten zien hoe de evenementensector weer coronaproof kan opstarten.

Al bij binnenkomst hangt er in het Beatrix Theater een bijna kinderlijk enthousiaste sfeer. Bezoekers die niet meteen door een van de aanwezige cameraploegen worden onderschept, spurten direct naar de zaal voor een goede plek. Voor de show heeft de verplichte ‘Close-app’ iedereen al dagen de oren van het hoofd gevraagd: ‘Heb je al een testafspraak?’ ‘Zorg je dat je niet met het OV komt?’ ‘Wil je misschien deze enquête invullen?’ ‘Heb je de CoronaMelder-app?’ (liever wel, maar hoeft niet) ‘Heb je je testuitslag al?’ ‘Kom je wel echt?’

Lange rij

Niemand lijkt er problemen mee te hebben dat je best even in de rij moet staan voor je het theater binnen bent. Eerst langs een poortje dat pas opengaat als je een negatieve coronatest kunt laten zien, je handen hebt gedesinfecteerd en je voorhoofdtemperatuur gecontroleerd is. Vervolgens krijg je een tag omgehangen, een futuristisch ogend klein doosje met een groen knipperend lampje, dat precies zal registreren welke van de 499 andere tags in de buurt zijn geweest. Het lijkt bijna overbodig dat tussendoor ook nog ouderwets je kaartje wordt gecontroleerd.

Misschien is het omdat we al een tijd geen volle zalen meer hebben gezien, maar het Beatrix Theater (1.500 stoelen) lijkt met vijfhonderd mensen afgeladen vol. De levensgrote kartonnen figuren van collega-cabaretiers die voorin de zaal steeds twee plekken tussen de bezoekers bezet houden dragen daar aan bij. Vraag je onder bezoekers wie echt voor Weijers komt, dan zeggen weinig mensen dat ze een jaar geleden voor zijn show zouden hebben gekozen. Iedereen hunkert simpelweg naar weer in het theater zitten. Weijers ontvangt hoe dan ook een overdonderende, staande welkomstovatie. De cabaretier vraagt iedereen de telefoon te pakken en via een website zijn of haar geluksniveau op dit moment een cijfer te geven: de gemiddelde uitslag verschijnt groot achter hem: 8,1.

Centraal getest

Wie erbij is heeft donderdag al een wattenstaafjestest gedaan. Niet bij een testlocatie in zijn of haar eigen buurt, maar bij vier speciaal aangewezen ‘centrale’ locaties in Nederland; in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Eindhoven. Een gedeelte van het publiek doet bij binnenkomst ook nog een sneltest. Iedereen laat zich aanstaande donderdag nogmaals testen, om de resultaten van het onderzoek te kunnen meten.

Zo ziet een wachtend 500 mens publiek in het @BeatrixTheater er nu uit. Iedereen een knipperende tag om de nek, overal paaltjes die bewegingen registreren en kartonnen cut-out publiek als anderhalvemeterwaarborgers. @guidoweijers #fieldlab pic.twitter.com/luI0lBNT9c — Rahul Gandolahage (@RGandolahage) February 20, 2021

Net als bij de eerdere Fieldlab-testen is het publiek verdeeld over drie ‘bubbels’, om meerdere potentiële scenario’s te testen. Het grootste deel zit zonder mondkapje per tweetal, door twee kartonnen cabaretiers gescheiden van de buren, maar moet het in de pauze doen met een vooraf gekregen ‘borrelbox’. Groep twee zit met mondkapje op schouder aan schouder en drinkt in de pauze een drankje in de foyer (25 minuten zonder mondkapje). Groep drie deed vooraf een sneltest, heeft zonder mondkapje afstand van de zijburen, maar zit pal voor zijn voorburen, enkel gescheiden door een spatscherm. Overal hangen kastjes en camera’s die elke beweging registreren. Het uitpluizen van de data die dat oplevert gaat volgens Fieldlab zeker twee maanden duren.

Het enige moment dat het zichtbaar misgaat is kort na de voorstelling. Hoewel de Close-app nog een notificatie stuurde (‘Blijf alsjeblieft op je plaats zitten en wacht op instructies van de medewerkers’), staat iedereen vrijwel direct hutjemutje bij de deur.

Weer in een zaal zitten is wennen, de betekenis van het groene knipperlampje om je nek net niet helemaal duidelijk. Maar juist dat maakt de middag spannend. In de pauze staan veel gezichten uitgelaten. De dappersten babbelen lustig met hun tijdelijke buren. Als een app, twee tests en spatschermen of een ‘borrelbox’ theaterbezoek weer mogelijk maken, zullen veel mensen daar waarschijnlijk best een tijd genoegen mee nemen. Weijers vraagt aan het einde van zijn show nog eens in te vullen hoe gelukkig iedereen is. Het publiek is iets gelukkiger dan bij aanvang. Gemiddelde: 8,2.