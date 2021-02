Complotdenkers voeren actie bij begraafplaats Bodegraven

Complotdenkers overstelpen de begraafplaats Vredehof in Bodegraven al twee weken met bloemen, borden en briefjes omdat ze geloven dat daar overledenen begraven liggen die slachtoffer werden van een satanisch pedofielennetwerk. De gemeente Bodegraven Reeuwijk veroordeelt het verstoren van de grafrust in een op zaterdag gepubliceerde verklaring.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie, meldt persbureau ANP. Burgemeester Christiaan van der Kamp heeft contact gezocht met nabestaanden die volgens hem „zeer gegriefd” zijn door de actie. De nabestaanden stellen dat er niets klopt van de verhalen dat hun geliefden slachtoffer werden van een pedonetwerk. „Ik weet dat onze gemeenschap er niet van gediend is dat de grafrust op onze begraafplaats wordt geschonden”, schrijft Van der Kamp. „Het is verwerpelijk wat hier gebeurt.”

De bloemen en actieborden zijn verwijderd. Volgens de gemeente gaven de activisten gevolg aan een oproep van drie complotdenkers. Eén van hen is al veroordeeld geweest voor smaad en laster rondom de in 1999 vermoorde tiener Marianne Vaatstra. Deze oud-inwoner van Bodegraven die inmiddels in Spanje woont startte het verhaal dat zijn dorpsgenoten misbruikt en daarom later vermoord zijn. Slechts één van de mensen over wie dit gezegd wordt, ligt ook echt op de begraafplaats in Bodegraven, schrijft het AD. Op een van de briefjes die staat afgebeeld op de website van die krant wordt ook RIVM-baas Jaap van Dissel aangevallen.

Begraafplaatsen op andere plekken in het land zijn ook doelwit van de actie. Onder andere bij de gedenkstenen voor Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen werden berichten achtergelaten.