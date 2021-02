Vliegtuig verliest motoronderdelen boven Meerssen

Een vrachtvliegtuig met motorpech heeft zaterdagmiddag een aantal metalen onderdelen verloren boven het Limburgse Meerssen. Op de grond raakten auto’s beschadigd en werd een oudere vrouw licht verwond, aldus persbureau ANP. Via Burgernet roept de Veiligheidsregio bewoners op de brokstukken te laten liggen.

Het toestel, een Boeing 747-800 met als bestemming New York, vertrok zaterdag vanaf Maastricht Aachen Airport. Bij het opstijgen vond er een explosie plaats in een van de motoren, waardoor brand ontstond en onderdelen naar beneden vielen. Het vliegtuig kon uitwijken en een noodlanding maken in Luik. Een woordvoerder van het vliegveld laat aan ANP weten dat er geen neerstortingsgevaar is geweest voor het toestel, omdat een dergelijk vliegtuig ook met één werkende motor kan doorvliegen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) begint een verkennend onderzoek naar de motorbrand.

Dit bericht wordt aangevuld