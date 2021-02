Een vriendin bestelt een bakje zeevruchtensalade bij de viskraam. „Hebben we niet”, zegt het meisje. „Maar het staat hier vooraan”, zegt vriendin. „Dat is seafood salade.” De vriendin: „Doe die dan maar.”

