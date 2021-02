Twee doden en 20 gewonden bij protesten in Myanmar

Bij protesten tegen de militaire coup in Myanmar zijn zaterdag twee personen gedood en zeker twintig mensen gewond geraakt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de hulpdiensten. De politie opende het vuur om demonstrerende tegenstanders van het militaire bewind uiteen te drijven in Mandalay, de op een na grootste stad van Myanmar. Vrijdag stierf een jonge vrouwelijke demonstrant nadat ze door de politie in haar hoofd was geschoten in de hoofdstad Naypyitaw.

Enkele demonstranten vuurden zaterdag katapulten af op de politie in Mandalay, waarop agenten met scherp schoten en traangas inzetten. Een man stierf aan een hoofdwond, een ander slachtoffer bezweek aan een schotwond in de borst. Het is niet bekend of de doden betogers waren.

Sinds de staatsgreep begin deze maand zijn tienduizenden betogers de straat opgegaan in Myanmar. Ze eisen een einde aan het militaire bewind en de vrijlating van de gekozen leider Aung San Suu Ky. Ook dringen ze aan op het schrappen van een grondwet uit 2008 die het leger een belangrijke rol in de politiek geeft. De junta heeft nieuwe verkiezingen beloofd, na ongegronde claims dat de vorige frauduleus zouden zijn verlopen, maar de betogers geloven niet dat de macht dan ook daadwerkelijk zal worden overgedragen aan de winnaar. Volgens lokale organisaties zijn sinds de coup 546 actievoerders opgepakt.

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, heeft het Myanmarese leger vrijdag opnieuw opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Dat zei hij tegen verslaggevers, meldt AFP. Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft eerder gereageerd op de coup. Hij riep het leger begin februari via Twitter op om alle democratisch gekozen politici direct vrij te laten en de grondwet te respecteren.

