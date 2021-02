Hoger beroep van Russische oppositieleider Navalny afgewezen

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft zaterdag het hoger beroep tegen zijn gevangenisstraf verloren. Dat meldt persbureau Reuters. De rechtbank in Moskou kortte zijn straf wel met zes weken in, omdat de politicus die periode al in huisarrest uitgezeten heeft.

Een woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin liet zaterdag weten dat het besluit van de rechtbank het Kremlin koud laat. „Het zijn absoluut onze zaken niet”, zei Dmitri Peskov tegen verslaggevers toen hem werd gevraagd commentaar te geven op de politieke toekomst van Navalny na het besluit.

Oppositieleider Navalny keerde vorige maand vanuit Duitsland terug naar Rusland en werd toen gelijk opgepakt. Op 2 februari werd hij veroordeeld tot 32 maanden strafkamp wegens het schenden van de voorwaarden van een eerdere straf. De oppositieleider lag maandenlang in een Duits ziekenhuis omdat hij in augustus werd vergiftigd, waarschijnlijk door de Russische veiligheidsdienst FSB.

De Kremlin-criticus wordt daarnaast nog vervolgd in een andere zaak, waarin de autoriteiten hem beschuldigen van laster van een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Navalny noemde de 94-jarige veteraan en andere mensen die aan het woord kwamen in een pro-Kremlin-video „corrupte stromannen”, „gewetenloze mensen” en „verraders”. De video promootte grondwetswijzigingen die vorig jaar zijn aangenomen, waardoor de Russische president Vladimir Poetin mogelijk tot 2036 in functie kan blijven. Als Navalny in deze zaak veroordeeld wordt kan hij nog eens twee jaar celstraf krijgen. Hij heeft de beschuldigingen weggewoven en noemt ze een onderdeel van officiële pogingen om hem zwart te maken.

Lees ook: Navalny krijgt 32 maanden strafkamp na kafkaësk proces