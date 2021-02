Robert flipte, de begeleider had niets gemerkt

Een jaar geleden ging de vader van Robert Dönnges bij zijn zoon langs „om peuken te brengen”. Bij aankomst zag hij dat de ramen van de zorginstelling waren ingegooid. „Robert zat op zijn bed, hij was terneergeslagen. Hij zag het niet meer zitten en had zijn speakers door de ruiten gegooid, lades opengetrokken, spullen door de kamer gesmeten. Ik heb zijn begeleider erbij gehaald, die had niets gemerkt.” Robert (27) kampte met psychische problemen en stierf een jaar geleden in een zorginstituut in Wageningen. Journalisten Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra van Omroep Gelderland vragen zich af: hoe kan het dat iemand overlijdt in een instelling waar hij veilig hoort te zijn? In De dood van Robert onderzoeken ze ook: wie bekommert zich over verwarde mensen? Wie is er verantwoordelijk voor ze?

Geestelijke zorg Vijf afleveringen Omroep Gelderland

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021