Osaka wint vierde grandslamtitel in Melbourne

Naomi Osaka heeft zaterdag op de Australian Open haar vierde grandslamtitel gewonnen. De Japanse tennisster was in de finale te sterk voor Jennifer Brady, die ze met 6-4, 6-3 versloeg.

De wedstrijd duurde een uur en 17 minuten en werd door Osaka afgemaakt met een lovegame. In de tweede set benutte ze bij 5-3 op eigen service haar eerste wedstrijdpunt door een gemiste return van Brady.

In 2019 won de 23-jarige Osaka ook de Australian Open. In 2018 en 2020 won ze de US Open. Op Roland Garros en Wimbledon is ze nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Voor de 25-jarige Brady was het de eerste keer dat ze in de finale van een grandslamtoernooi stond.