Foodmagazine verft Aziatische keuken wit

Het gonsde al even dat de makers van podcasthit Reply All werkten aan een serie over machtsmisbruik in de media, en nu zijn de eerste twee afleveringen te horen. The Test Kitchen gaat over het foodmagazine Bon Appétit van uitgeefhuis Condé Nast. Voormalige werknemers vertellen journalist Sruthi Pinnamaneni over de racistische werkcultuur. Op de foto’s en YouTube-filmpjes zijn nooit zwarte handen te zien. Witte medewerkers schrijven de recepten van Chinese hot pots en Vietnamese pho’s nadat een Aziatische medewerker die thema’s voorstelde. Op de cover van een Aziatisch nummer prijkt een wit model als geisha. Er is niet één overduidelijk voorbeeld van blanke dominantie, maar alle gebeurtenissen samen zijn overweldigend, en geven aan wat een worsteling het moet zijn als je daar dagelijks mee te maken hebt.

Racisme 4 afleveringen van 50 minuten Gimlet Media

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021