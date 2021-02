En wéér ging het in de ministerraad fout tussen de premier en de collega’s

Het was een week van ongemakkelijke werkelijkheden. En de ongemakkelijkste was wel dat een van de grondslagen van de pandemiebestrijding als feitenvrij werd ontmaskerd.

De uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter over de avondklok, dinsdag, was een volslagen verrassing – maar ook volslagen herkenbaar voor leden van het kabinet.

De zaak draaide om bezwaren tegen de gehanteerde wetgeving – bepalend voor de afwijzing van de avondklok – maar politiek minstens zo interessant was dat de rechter ook ,,grote vraagtekens’’ plaatste bij ,,de feitelijke onderbouwing door de staat van de noodzaak van de avondklokmaatregel’’.

Dit kwam bekend voor. Op 2 november concludeerden de meeste ministers in het Catshuis al uit een toelichting van RIVM-baas Jaap van Dissel dat zijn bewijsvoering voor de effectiviteit van de avondklok slechts bestond uit „een optelsom van aannames’’. Daags erna dwongen ze premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge het plan in te trekken.

In januari, toen Rutte en De Jonge een tweede poging deden, was de scepsis in het kabinet nog steeds aanzienlijk.

Maar het gevaar van de Britse virusvariant speelde op – al bleek woensdag uit een onthullende reconstructie in de Volkskrant dat het ministerie van VWS daarvan destijds „een veel te hoge prognose” voor het Catshuisberaad aanleverde. Het compromis werd daarna dat de maatregel slechts twee weken zou gelden.

Maar halverwege die veertien dagen, na hevige rellen van Urk tot en met Eindhoven, vroeg het kabinet opnieuw advies, waarna Van Dissel adviseerde de avondklok te verlengen, hoewel hij geen „uitspraak [kon] doen over de grootte van het effect” van de maatregel.

Toch gaven kabinet en Kamer steun, en zo voerde de politiek de avondklok in op basis van alleen het gevoel dat deze zou werken.

Uiteraard speelde hierbij de bekende corona-paradox: te laat inspelen op een dreigende groei kan fataal zijn voor het beslag van de pandemie op de zorg. Evengoed hanteerden gouvernementeel georiënteerde politici uitgerekend bij de verstrekkendste coronamaatregel een benadering die zij rechts-nationalisten zo vaak verwijten: zij gingen af op hun onderbuik, niet op feiten.

Het gevolg, zoals woordvoerder Menno Bruyne van de SGP het verwoordde: een demissionair kabinet en een demissionaire avondklok.

Er kwam bij dat Den Haag deze dagen lijdt aan de bekende campagnekortzichtigheid. Want te midden van deze chaos ging CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra onreglementair schaatsen voor een campagnefilmpje, en botste VVD-lijsttrekker Rutte na een liberale campagnestunt nogal hard met zijn demissionaire ministerraad.

Dit laatste was wel bijzonder: VVD-bewindsleden zagen zich vorige week vrijdag geconfronteerd met een breed front van CDA-, D66- en CU-ministers dat zich tegen de premier keerde.

Het draaide om de steun die de VVD vorige week in de Tweede Kamer gaf aan een SP-motie over de huren. Het SP-Kamerlid Sandra Beckerman had gezien dat de VVD in de Kieswijzer van het AD steun aan een huurbevriezing wegens de coronacrisis uitsprak. Een opmerkelijk standpunt, omdat de VVD daar het afgelopen jaar mordicus tegen was. Coalitiepartijen waren niet geïnformeerd over de tournure.

Het bracht vice-premier Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vorig jaar in een slepend conflict met de Eerste Kamer. De senaat nam diverse moties van SP-fractieleider Tiny Kox vóór huurbevriezing aan, die Ollongren niet uitvoerde omdat de Tweede Kamer (lees: de coalitie) anders oordeelde. Het leverde haar zelfs een zeldzame motie van afkeuring van de senaat op.

Maar na de plotselinge VVD-steun vorige week aan de huurbevriezing, had Ollongren geen argumenten meer om de senaat nog te trotseren. Dus vroeg zij vorige week vrijdag in de ministerraad geld voor die huurbevriezing, zo'n 200 miljoen euro per jaar. Ook de voorgeschiedenis speelde mee: uitgerekend de VVD blokkeerde vorig jaar in het kabinet dat Ollongren de wens van de senaat kon honoreren.

Er kwam iets bij. Het behoort tot Ruttes bestuursstijl vice-premiers aan te spreken op coalitie-Kamerleden die afwijkend debatteren of stemmen.

Rond de val van het kabinet speelde dit op, toen de premier vergeefs voorstelde notulen van de ministerraad te publiceren waarin het ging over het ‘sensibiliseren’ van Kamerleden in de Toeslagenaffaire.

Maar nu ministers de premier aanspraken op ‘zijn’ VVD-fractie, en Rutte nonchalant opmerkte dat hij dit even moest navragen, voelde je volgens getuigen de hoon door de ministerraad gaan. Wat krijgen we nou?

Het fascinerende was ook: hier stond Ollongren, in 2011-2014 zijn secretaris-generaal op Algemene Zaken, pal tegenover haar voormalige politieke baas.

Uiteindelijk belde de premier in de lunchpauze met de VVD, en keerde terug met diezelfde nonchalance: we kunnen de motie uitvoeren - of niet. Aanwezigen vonden het niet-premierwaardig meer: „Alsof hij zei: ‘We hebben het lijk gevonden. Gaan we naar de politie?”’

Per saldo kende de ministerraad Ollongren, tegen de aanvankelijke VVD-wens in, alsnog de financiële ruimte voor de huurbevriezing toe. De dekking volgt later. De fracties van CDA, D66 en CU wisten er woensdag wel raad mee: zij stelden een korting voor op de door de VVD afgedwongen investeringsregeling voor het bedrijfsleven (BIK).

Het was wraak op klaarlichte dag.

Op de achtergrond speelde mee dat oud-PvdA-bewindsman Martin van Rijn nu de koepel van woningcorporaties (Aedes) leidt, die deze discussie met argusogen volgde: als er geen dekking voor de bevriezing kwam, ging de rekening, zoals de VVD wilde, naar de corporaties.

Maar Van Rijn vertelde zijn talrijke contacten in het woondossier dat de VVD-campagnetruc met de huren hem ergens aan deed denken.

Als staatssecretaris van VWS in Rutte II maakte hij in 2017 hetzelfde mee met de verpleeghuizen: in de kabinetsperiode weigerde de VVD hem ondanks hoge maatschappelijke druk extra geld, waarna Rutte in de campagne ineens mooie sier maakte met 2 miljard extra voor verpleeghuizen.

Zo liet de week ook zien dat de tolerantie voor dit type VVD-campagnehandigheid krimpt.

Al zegt dit ook weer niet alles: een groot deel van dezelfde ministers die vorige week vrijdag tegen Rutte opstond, sloot dinsdag op Algemene Zaken in een, naar ik begreep, goede sfeer onder zijn leiding een akkoord waarmee het onderwijs de lieve som van 8,5 miljard (!) euro krijgt voor snelle bestrijding van (leer)achterstanden.

Zo werkt nu eenmaal Haagse politiek: conflicten leiden zelden tot vijandigheid voor altijd, en akkoorden zijn nooit een garantie voor eeuwige vriendschap. Loyaliteit is in Den Haag een transactie, geen overtuiging.

Vrijdagochtend bogen de meeste ministers zich over het volgende hoofdstuk van de coronapolitiek, voorafgaande aan de bekende cyclus: zaterdag OMT-advies over mogelijke versoepelingen, zondag Catshuis, dinsdag persconferentie.

Maar wie dacht dat de ferme kritiek van de voorzieningenrechter op de feitenvrij ingevoerde avondklok bij partijen leidde tot een herziene opvatting over de maatregel, kwam bedrogen uit. Juist voorstanders van meer ruimte voor jongeren en (gedeeltelijke) heropening van het middelbaar onderwijs of groepen ondernemers, wilden de avondklok handhaven om hun voorkeuren eindelijk te kunnen realiseren.

Overmatige belangstelling voor het eigenbelang is politici nu eenmaal eigen. Alle politici. Zeker niet in campagnetijd.

