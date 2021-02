‘Duizenden ondernemers moesten onterecht toeslag terugbetalen’

Duizenden ondernemers zouden door een fout van de Belastingdienst onterecht toeslagen hebben moeten terugbetalen. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag, op basis van eigen onderzoek. De krant citeert schattingen van het ministerie van Financiën, dat mogelijk 10.000 tot 15.000 Nederlanders hierdoor financieel in de problemen zijn gekomen.

Het gaat om het zogeheten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), ook wel bekend als de leenbijstand. Met deze toeslag konden uitkeringsgerechtigden vanaf 2004 een eigen bedrijf starten met een renteloze lening van de overheid. Als aan het einde van het boekjaar bleek dat de opbrengsten van dit bedrijf onder de bijstandsnorm waren gebleven, werd de lening kwijtgescholden.

Maar door een fout van de Belastingdienst werd het kwijtgescholden bedrag opgeteld bij het toetsingsinkomen van de ontvanger. Gevolg was dat deze op papier ineens een veel te hoog inkomen had. Duizenden euro’s aan ‘te veel’ ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget moesten daarop worden terugbetaald. Volgens de Volkskrant raakten veel gedupeerden hierdoor in de schulden en hebben slechts een paar van hen een schadevergoeding ontvangen.

Volgens de krant kwam het probleem al in 2010 aan het licht. Dat zou blijken uit Kamervragen en jurisprudentie. In 2014 vroeg de Nationale Ombudsman toenmalig staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), om de regeling aan te passen en gedupeerden te helpen. Duizenden mensen zouden recht hebben op een schadevergoeding. Wiebes loste het probleem pas in 2017 op en wilde getroffenen volgens de Volkskrant geen schadevergoeding geven.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt tegen de krant dat hij opnieuw Kamervragen gaat stellen over de kwestie. Volgens hem doet de zaak denken aan de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders er door de Belastingdienst van verdacht werden fraude te hebben gepleegd met kinderopvangtoeslag. Ook hierbij raakten veel gedupeerden in financiële nood, veel van hen wachten nog op een schadevergoeding.