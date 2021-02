Door het ijs

Wopke vond het scheve schaatsrondje met Sven Kramer zelf ook niet handig. Maar had hij dat nou echt niet eerder kunnen bedenken? Welke fossiele idioot binnen het CDA heeft dit in godsnaam verzonnen? Waar woont deze medewerker zonder televisie en wifi? In een afgelegen boerderij in Ruinerwold? Dit verzin je toch niet? Een minister die in deze tijd gaat schaatsen in een hal! Daar heeft dus niemand bij dat suffe CDA bij stil gestaan. Ook Wopke zelf niet. Die zat waarschijnlijk wat miljarden voor dat armzalige KLM bij elkaar te bellen. Misschien willen Ahold en Jumbo een miljardje lappen.

Toen ik gisterochtend die blunderfoto zag, wist ik dat Wopke zich niet had laten adviseren door Liselot. Eerder door het gouden duo Willem Engel en Jeroen Pols. Dat deze twee viruswaanzinnige verkiezingsconsultants hem hadden wijsgemaakt dat een rondje Thialf heel goed zou zijn voor zijn imago. En een wedstrijdje tegen Sven was helemaal leuk. Dat kon Wopke namelijk makkelijk winnen. Kramer redt het op dit moment alleen nog achter de oude keukenstoel van Claudia Pechstein.

Gister heb ik even gebeld met het CDA om te vragen hoe het nou precies zat. Ze gaven ruiterlijk toe dat de telefoonlijn roodgloeiend stond. Roodgloeiend van schaamte. Er was inmiddels ook al iemand uit het campagneteam ontslagen. Op staande voet. En nu maar hopen dat dit warhoofd niet Ferd Grapperhaus als advocaat neemt. Dan maar geen afkoopsom.

Over Grapperhaus gesproken. Toevallig was ik afgelopen dinsdag bij Mark in het Torentje voor een bakje koffie en zag ik de radeloze puinhoop op zijn bureau. Stukken plakband, een oude vieze pleister, verbogen paperclips, twee kromme punaises, een beduimeld velletje onleesbare aantekeningen en een potje hard geworden houtlijm. Mark vertelde dat Ferd de hele nacht bezig was geweest om een tweedehands avondklok weer aan de praat te krijgen. Hugo had wat tips gegeven, maar dat gaf bij Ferd alleen maar irritatie. Ik vroeg of het gelukt was. Volgens Rutte tikte het klokje wel weer, maar het liep nog niet lekker gelijk. Dat kwam vast en zeker goed. Kwestie van geduld. Dat is het mooie van onze altijd optimistische minister-president, die afgelopen donderdag in ons parlement zowaar voor dictator werd uitgemaakt. Door ene Kuzu van Denk nog wel. Vond ik opmerkelijk. Die Kuzu moet als glibberige hielenlikker van Erdogan toch echt wel weten wat een dictator is. Ik heb onze premier nog nooit iemand op zien sluiten voor een vrolijke cartoon. En ook niet voor een tweetje dat hem niet bevalt. Ik raad de heer Kuzu aan hetzelfde een keer over de Turkse president te zeggen. Doe dat eens Tunahan. Noem je vriend Erdogan gewoon een dictator. En zeg dan ook nog iets over de Armeense genocide. Ben zo benieuwd hoe dat afloopt.

Ik zag Rutte heel even verstoord opkijken, maar gelukkig trok hij zich van deze kneus verder niks aan. Die Kuzu mag Allah op zijn blote knietjes danken dat hij hier woont en dit allemaal mag zeggen in ons land. Elders op de wereld zijn ze minder mild. In Spanje word je al opgepakt als je de maffiabaas Juan Carlos uitmaakt voor maffiabaas. De voormalige koning heeft de tent voor minimaal zestig miljoen getild. Ben je dan een maffiabaas? Ach ja koningshuizen. Tragische poppenkasten voor de sprookjesgelovers. Harry en Meghan hebben deze onzin nu echt officieel de rug toegekeerd. Harry had er na de moord op zijn moeder al heel lang geen trek meer in. Moest deze week bij de docu over Britney Spears doorlopend aan Diana denken.

Maar ik belde dus met het CDA en sprak een wat nerveuze persvoorlichter. Ik vroeg of er nog meer leuke verkiezingsactiviteiten op het programma stonden. Ze begon enthousiast over Mona Keizer die volgende week met Dion Graus en zijn bodyguards een swingersclub in Zeewolde gaat bezoeken. Ank Bijleveld zit een lang weekend in een huisje in de Ardennen. Met Keith Bakker.

Ik wenste de partij succes. En heel veel zetels.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021