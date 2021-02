De AIVD maakt een podcast over zichzelf

Binnenkijken bij een instantie waar de deuren normaal potdicht zijn, is vaak een fijn recept. De Dienst is een zesdelige serie over de AIVD. Journalist Liesbeth Rasker volgt als „nieuwe medewerker” de basistraining die iedere inlichtingenofficier volgt en dat blijkt een spannende, goedgekozen vorm. Ze krijgt een fictieve casus over een terroristische dreiging en doet open-bronnenonderzoek, zoekt online naar aanwijzingen, leert onderscheid te maken tussen gevoel en feiten. Hoeveel bewijslast is er nodig om een tap op iemands telefoon te zetten? Wanneer is iemand radicaal en wanneer is het hebben van een IS-vlag „slechts” provoceren? Kan een verdachte reis naar Egypte een gewone vakantie zijn? De serie is gemaakt door de AIVD zelf, dus echt journalistiek is het niet, maar horen hoe het eraan toegaat bij de dienst is toch boeiend.

Correctie (20 februari 2021): dit artikel is verschenen met een verkeerd beeld (van de podcast Dossier AIVD van omroep KRO-NCRV). Het beeld is inmiddels angepast.

Spionage Zes afleveringen AIVD

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021