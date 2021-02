Als onzichtbare lettertjes veranderen in een virus

Drie nieuwe stagiairs staren naar een scherm vol letters: ATGATTTTGTGGAGGAAT enz. Daar, ik wijs het ze aan, daar missen twee letters. Er valt een gat en dat maakt het gen kapot. De consequenties zijn enorm, deze bacterie heeft geen ‘tanden’ meer om te eten.

We lopen naar het lab. Van scherm naar praktijk. Voor ons liggen de twee bacteriën in klontjes op een groeibodem. Ze zien er identiek uit. Maar straks, wanneer ze verder proberen te groeien, zie je de verschillen. De ene gaat van één-twee-vier-acht-zestien, richting miljarden. De ander doet één-twee-vier-stop, want dan is het op.

Microbiologie is een onzichtbaar vak. Een futiel verschil van twee lettertjes heeft in de praktijk immense gevolgen. Daar wen je aan, maar het blijft lastig om anderen daarvan te overtuigen. Om theorie en praktijk bij elkaar te brengen is een revolutionaire denkstap vereist. Ik zie het als een voorrecht om er zo nu en dan getuige van te zijn wanneer een student die giant leap maakt. Het geeft een soort fonkeling in de ogen, de klik is bijna hoorbaar.

Ik moest eraan denken vanwege de Britse variant. Die deed, bij wijze van spreken, niet één-twee-vier-acht maar één-drie-negen-zevenentwintig. De vraag of zij wel of niet dodelijker is dan de ‘doorsnee’ Covid-19, is eigenlijk irrelevant. Het was dan ook symboolpolitiek om quasi-urgent het luchtruim te sluiten voor Brits verkeer - lineair geneuzel in de marge van het exponentiële effect, dat verschil tussen zevenentwintig en negen.

Toch schreef afgelopen week ongeveer elke krant dat de Britse variant B117 pas op de plaats maakt. Volgens het RIVM zou tweederde van de coronabesmettingen in de eerste week van februari al tot de Britse variant hebben behoord, het bleek uiteindelijk ‘maar’ de helft. „Nogal een verschil”, vond Het Parool. Zelf vond ik het in de exponentiële context wel meevallen. Hooguit een weekje. Rond diezelfde tijd verscheen het nieuws dat de Britse variant in Denemarken en Duitsland wel gewoon doordenderde.

Het beeld van een vals alarm was gevestigd. „Het verhaal klopt gewoon niet meer”, schreef bijvoorbeeld klimaattransitie-professor Jan Rotmans op Twitter, refererend aan de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. „De golf van 170.000 besmettingen per dag die niet kwam”, twitterde hij er achteraan, met daarbij een artikel uit de Volkskrant dat weer refereert aan een presentatie op het Catshuis, genoemd in het Algemeen Dagblad, waar een getal van 170.000 besmettingen per dag was rondgegaan. Dat getal was compleet uit zijn verband gerukt, maar werd toch misbruikt om het beeld te schetsen van ‘paniek om niets’.

Ironisch. Ik lees op de website van Rotmans-klimaatbeweging Urgenda dat de zeespiegel met 9 meter gaat stijgen. Ik laat voor het gemak dan even achterwege dat dit in een scenario van 4 graden opwarming is, en als onze uitstoot niet vermindert. Zonder die context is het net zulk angstzaaien.

Juist de milieu- en klimaatbeweging moet weten hoe moeilijk het is om relatief onzichtbare zorgelijke ontwikkelingen zoals gaten in ozonlagen, teloorgang van de biodiversiteit, zeespiegelstijging, dusdanig overtuigend vanaf je scherm over de bühne te brengen dat het beleidsmakers en politici tot beweging aanzet.

Natuurlijk zijn de data achter klimaatverandering ouder en robuuster en komen ze uit meer dan één vakgebied. Maar toch, wat zou Rotmans adviseren aan een epidemioloog die een variant één-twee-vier-acht ziet doen op zijn scherm? Extrapoleren en de maatschappij waarschuwen? Nog een keer doorrekenen, afwachten of hij daarna ook daadwerkelijk zestien-tweeëndertig-vierenzestig doet?

Moeilijker nog is om het de bevolking duidelijk te maken waarom je je zorgen maakt over onzichtbare lettertjes die zijn veranderd in een virus. Het lukt misschien een week, of twee, of drie. Maar dan begint de eerste te roepen dat het misschien wel allemaal angstzaaien was. En ja, dan moeten we het toch weer in de praktijk meemaken, het effect van die veranderde lettertjes met eigen ogen aanschouwen.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

