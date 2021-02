132.000 kippen geruimd vanwege vogelgriep op Brabantse boerderij

Bij een legkippenbedrijf in het Brabantse Sint-Oedenrode is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden 132.000 kippen afgemaakt, bij zowel het besmette bedrijf als twee omliggende pluimveebedrijven binnen een straal van 1 kilometer. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zaterdag. Het gaat waarschijnlijk om een zogeheten hoogpathogene vogelgriep genaamd H5, die leidt tot ernstige ziekte of overlijden bij vogels.

De besmette kippenboerderij telt 35.000 dieren, de twee andere respectievelijk bijna 50.000 en 47.000 dieren. Binnen 3 kilometer van de boerderij in Sint-Oedenrode liggen nog zeven pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal bij de kippen monsters afnemen om te onderzoeken of ook daar ook sprake is van vogelgriep. Voor omliggende kippenboerderijen is per direct een vervoersverbod van kracht. Die maatregel geldt voor zowel pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Landelijk is sinds enkele weken een ophokplicht van kracht. Dat betekent dat commerciële pluimveehouders hun vogels binnen moeten houden. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) besloot daartoe na een uitbraak van het zeer besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 in Duitsland. In Nederland is dat virus vooralsnog niet opgedoken.

