‘Zij is fel, met een hart van goud. Ik ben rustig en gauw tevreden’

Hennie (74): „Zonder corona hadden we nu in Spanje gezeten, in La Carihuela.”

Wie zijn Hennie en Truus Molenaar zijn bijna vijftig jaar getrouwd. Vooral Truus had een woelige jeugd. Maar mijn huwelijk, zegt ze, „heeft het goed gemaakt.” Zij maakte schoon bij een dokterspraktijk, hij installeerde systeemplafonds. Nu zijn ze met pensioen. Ze overwinteren het liefst in Spanje. „Het is daar zo heerlijk. Karaoke. Biljarttoernooien. Bingo.”

Truus (68): „Ja, dat zou de vierde winter zijn geweest. Dat vinden we heerlijk. Hier is het koud, daar zitten wij in de zon.”

Hennie: „We gingen altijd twee keer per jaar naar Turkije, all inclusive. Ik kreeg een hartinfarct en lag in het ziekenhuis. Daar lag een vrouwtje die overwinterde in Benidorm. Dat kostte evenveel als de twee vakanties van ons. Zo kwamen we op het idee.”

Truus: „Het is daar zo heerlijk. Je hebt heel gezellige cafés. Ze hebben Nederlandstalige live muziek. Karaoke. Biljarttoernooien, bingo. We hebben daar veel nieuwe vrienden gemaakt, uit Nederland en België. De samenhorigheid…”

Hennie: „Samen zitten we in de app-groep ‘Spanje’. Ook al zijn we er niet, we hebben toch contact.”

Truus: „Die gezelligheid had je vroeger in Utrecht ook. We zijn samen heel vaak uit geweest. Dansen, polonaise lopen. Maar al die cafés zijn óf weg, óf studentencafés geworden.”

Hennie: „Financieel is het te doen, overwinteren in Spanje. We hebben altijd hard gewerkt. We hebben een spaarpotje.”

Truus: „Duur is het daar niet. Je gaat met een hele groep naar de Chinees, betaal je 15 euro per persoon. En dan heb je er nog een borreltje bij.”

Hennie: „We hebben een zoon 43 en een dochter van 47. Een kleindochter van 22 en een pasgeboren achterkleinkindje.”

Op mijn achtste kwam ik terecht in Kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen

Hennie: „Ik ben opgegroeid in de Utrechtse wijk Oudwijk in een gezin met drie kinderen. Mijn vader dronk veel. Soms echt té veel, maar we kregen nooit slaag of zo. Best een goede jeugd, tot mijn 21ste. Toen werd mijn vader dood gevonden in een sloot. Hij kon goed zwemmen, dus we denken dat hij is vermoord. Maar het is nooit opgehelderd. Het duurde jaren voordat dat ik daar overheen was.”

Truus: „Op mijn achtste kwam ik terecht in Kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen, mijn vader had mijn moeder in haar buik gestoken. Aanvankelijk zou het voor drie maanden zijn, maar ik heb er tot mijn zeventiende gezeten. Ik kom uit een gezin met negen kinderen. Allemaal gingen ze naar Neerbosch. Alleen de oudste niet, die ging werken. De twee jongsten werden al snel geadopteerd. Eén broer wist na een dag te ontsnappen. Ik heb ook zo vaak geprobeerd om weg te komen. Maar je zat vast. Altijd ging de deur achter je op slot. Uiteindelijk mochten we onze moeder bezoeken, een paar keer per jaar. Ze moest eerst opnieuw zijn getrouwd. Dat deed ze wéér met een alcoholist.”

Hennie: „Haar jeugd, die heeft haar getekend.”

Truus: „Hennie heeft het goed gemaakt. Op mijn zeventiende ging ik werken in Marken in een bejaardentehuis. Toen ontmoette ik hem bij mijn broer…”

Hennie: „Ik kende haar broer Piet uit de wijk, hij maakte bromfietsies. Ik had ook een bromfietsie.”

Truus: „Hij is rustig en lief. Het tegenovergestelde van mij. Hij heeft goed gemaakt wat ik tekort was gekomen. Hij gaf me aandacht. En geld voor een jurk. En we gingen uit. Een man uit duizenden!”

Hennie: „Ik ben snel tevreden. Zij is fel. Veel feller dan ik. Maar een hart van goud.”

Truus: „Ik sta gauw in de vechtstand. Ik laat me niet in een hoek drijven. Ik bluf. Toen hier een keer twee van zúlke kerels voor de deur stonden op zoek naar onze zoon, heb ik ze weggejaagd. Als mensen goed zijn voor mij, ben ik goed terug. Soms denk ik wel eens dat ik een trauma heb uit mijn jeugd.”

Hennie: „Dat denk ik ook wel, ja...

„We hebben een goed leven gehad. Ik installeerde systeemplafonds en wanden bij winkels en bedrijven.”

Truus: „Ik maakte schoon bij een dokterspraktijk. We hebben altijd onze kinderen geholpen. Ook financieel. Dat was best vaak nodig. Toen onze zoon op de markt stond, stonden wij er ook. We hadden imitatiemerktrainingspakken en overhemden en jackjes in dezelfde print. Die waren niet aan te slepen. Je was wel moe ’s avonds, maar wat een mooie tijd! Toen onze zoon later een wasstraat had, hielpen we ook. We hebben samen auto’s staan wassen. …”

Hennie: „Soms hebben we te veel geholpen. Door haar verleden kon ze geen ‘nee’ zeggen.”

Truus: „Ja klopt. Ze hebben ook wel pech gehad. Onze zoon had geen geluk met vrouwen, onze dochter niet met mannen. Onze zoon zijn we een paar jaar kwijt geweest, we konden hem niet bereiken. Maar nu heeft hij een leuke vriendin, dat geeft stabiliteit. We zien weer dat jochie van twintig in hem terug.”

Hennie: „In maart zijn we vijftig jaar getrouwd.”

Truus: „Dat hadden we met onze kinderen en aanhang in Spanje willen vieren. Dat wij de tickets betalen en het verblijf daar. Zodat zij ook even kunnen genieten. Dat stellen we nu uit naar 2022.”

Aanmeldingen: ditbenik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021