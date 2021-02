Zes tips om als zzp’er het beste klanten te vinden op internet

Noodgedwongen of niet, behoorlijk wat mensen zijn in de coronacrisis voor zichzelf begonnen, of zijn hard op zoek naar nieuwe klanten. Nu fysiek netwerken nauwelijks kan, is internet dé aangewezen plek om klanten te vinden. Dat kan via steeds meer kanalen: Google, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, livestreams, de nieuwe hit Clubhouse, of ‘ouderwets’ mailen.

Maar hoe groot de mogelijkheden ook zijn, het bereiken van nieuwe klanten, en ze tot een aankoop verleiden, gaat niet vanzelf, zeggen zes gevestigde onlinemarketeers, die samen duizenden ondernemers begeleiden. Alle zes hebben ze een eigen ‘succesformule’ en stellen ze: je moet zelfverzekerd zijn en veel vertrouwen hebben in je aanbod, wil je online succesvol zijn.

Het grootste gedeelte van de mensen die je online bereikt, zal namelijk nooit iets bij je kopen. Dat is ook geen voorwaarde voor succes, legt ervaren internetondernemer Tonny Loorbach uit. „90 procent van wat wij doen is gratis. Maar met de 10 procent die wel koopt, kun je een bloeiend bedrijf opbouwen.”

Wat zijn volgens de marketingexperts de beste manieren zijn om online klanten te bereiken en te boeien?

1. Veel vermakelijke mails sturen

Onlinemarketingexpert Aartjan van Erkel heeft een gewaagde aanpak als het om verkopen via internet gaat: heel vaak mailen. De meeste ondernemers laten veel te weinig van zich horen, vindt hij. „Ze mailen hun relaties alleen als ze iets van hen willen. Dan ben je als de vriend die alleen langskomt als hij je auto wil lenen. Wees liever de vriend die zonder agenda langskomt, voor een praatje, om te horen hoe het is.”

Van Erkel, die ondernemers helpt om „de bekendste naam in hun markt te worden”, stuurt zelf dagelijks mails aan een bestand van zo’n zevenduizend mensen. Die aanpak zorgt voor een snelle en effectieve selectie: de mensen die het niets vinden haken af; wie blijft, is een echte, koopbereide fan. Nieuwe instroom komt via sociale media, podcasts en zijn boek. Belangrijk daarbij is het, zegt hij, om een ‘entertainer’ te zijn en geen ‘teacher’. „Ga geen tips uitdelen. Dat lijkt slim, maar het is totaal niet onderscheidend en maakt geen enkele indruk.”

Van Erkel vergelijkt het met de docenten van zijn middelbare school. „De geschiedenisdocent haalde alles uit de kast om verhalen tot leven te brengen. Hij is de enige die opviel en die ik nooit ben vergeten.” Dus mailt hij over voetbal, zijn ochtendwandeling en andere alledaagse zaken. Steevast eindigend met een ‘call to action’: de lezer wordt uitgenodigd om iets bij hem te kopen of te doen.

2. Organiseer webinars

Voor online-ondernemerscoach Irene Ogier, die ondernemers helpt om online „moeiteloos de leukste klanten” te vinden, zijn webinars (online colleges) een onmisbaar instrument. „Voordat iemand klant bij je wordt, moet hij je kennen, leuk vinden en vertrouwen. Daar moet je aan werken, door zichtbaar te zijn. Je maakt als het ware een kruimelpad waarbij mensen steeds een stapje verder in jouw richting doen.”

Daar horen ‘triggermomenten’ bij, zegt Ogier. „Dat zijn de momenten waarop je het vertrouwen à la minute verder opwarmt en waarin je een logisch moment creëert voor een koopbeslissing. Een webinar is zo’n triggermoment. Je kunt mensen dan uitgebreid meenemen in jouw wereld en vertellen over jouw aanbod.” Dat klinkt een beetje Tel Sell-achtig, maar „als je gelooft in je aanbod, is het heel vanzelfsprekend om daarover te vertellen. Bovendien willen mensen zelf ook weten: hoe kun jij me verder helpen?”

Zelf organiseert Ogier per maand gemiddeld twee webinars of ‘challenges’ (een korte gratis training met opdrachten) en haalt daar veel klanten uit. „Je moet zorgen dat er altijd een volle vijver is om uit te vissen. Nieuwe mensen dus. En door dat proces van opwarmen, blijven de leukste mensen over, die klant bij je worden.”

Een webinar kan over van alles gaan, zegt Ogier: „red je liefdesrelatie, train je hond, sales, tenenlezen, business coaching, noem maar op.” Haar tip: maak er geen saaie lezing van, maar ga voor interactie. „Stel vragen. Daardoor kun je inspelen op de behoeften van mensen en krijg je meer klanten.”

3. Laat jezelf zien en laat je hart spreken

Wie uniek durft te zijn, eigen ervaringen durft te delen en dat combineert met een positieve uitstraling, zal online gemakkelijk klanten aantrekken, zegt Aruna Gopal. Zij helpt haar klanten (ondernemers, professionals en bedrijven) bij het uitdenken van een sterke en aantrekkelijke online-identiteit. Gopal vindt haar klanten op LinkedIn.

„Mensen doen zaken met mensen”, is haar overtuiging. Haar advies is daarom: „Wees persoonlijk en deel vanuit je hart.” Zelf levert haar dat elke keer weer nieuwe offerte-aanvragen op. „Wat niet werkt, is nadoen wat iedereen doet. Jezelf vergelijken met anderen. Of je laten beïnvloeden door die ene raspessimist in je netwerk die altijd wat te zeuren heeft.”

Zelf was Gopal afgelopen najaar veertig dagen offline en ze ‘ontvolgde’ vijfduizend mensen. „Het lukte me niet meer mijn eigen verhaal vertellen. Ik hád geen verhaal meer.” Door zich terug te trekken, slaagde ze erin terug te keren naar de methode waarvoor ze staat: het maken van verhalen vanuit liefde en wijsheid, zoals ze het noemt, „in plaats van ego en angst”. Zo schrijft ze bijvoorbeeld tegenslagen die ze overwon, over gesprekken die ze heeft met haar klanten en haar rol als alleenstaande moeder, altijd met een positieve les erin.

Hoewel ze veel reacties krijgt, gaat het volgens haar niet om het aantal volgers, of het aantal likes. Belangrijker is: ben je geloofwaardig, is wat je laat zien waar en nuttig? Weet je het vrolijk en positief te brengen? „Dan werkt het en trek je mensen aan.”

4. Adverteer op sociale media

Youri Meuleman, die zich op zijn veertiende inschreef bij de Kamer van Koophandel en nu acht jaar ondernemer is, is overtuigd van adverteren op sociale media. Meuleman is inmiddels eigenaar van meerdere marketingbedrijven waaronder e-maildienst MailBlue en OVA (kort voor Omzet Verhogende Activiteiten). Hij helpt honderden ondernemers om te groeien via internet.

Sociale media zijn voor Meuleman „de meest directe manier om te ontdekken of je idee, je aanbod, valide is. Binnen een paar uur weet je of mensen interesse hebben in jouw idee, of niet.” Dat klinkt simpeler dan het is, geeft hij toe. „Het werkt alleen als er een goede strategie achter zit. Je moet snappen: hoe worden mensen klant?”

Bijvoorbeeld: via de advertentie vraagt een potentiële klant een e-book aan. „Dan is het zaak om de relatie verder op te bouwen en een aanbod te doen.” Zijn tip: „Bel de eerste honderd mensen na en vraag waarom ze wel of niet op jouw aanbod zijn ingegaan.” Met de inzichten die dat oplevert, verbeter je je dienst of product.

Is het duur? „Je kunt klein beginnen. Met één euro per dag, en bijvoorbeeld heel lokaal adverteren. En vervolgens stapsgewijs uitbouwen.”

5. Scoor hoog met je website in Google

‘Internet is een van de grootste zegeningen van deze tijd”, vindt internetondernemer Tonny Loorbach. „Je klapt je laptop open, en hebt toegang tot de hele wereld.” Online klanten vinden is in principe niet moeilijk, is zijn overtuiging. Alleen pakken veel mensen het verkeerd aan: „Ze delen de hele dag kleine prikjes uit via sociale media. Daar kun je druk mee zijn, maar het is als schieten met hagel. De kans dat je de goede mensen bereikt is klein.”

Veel slimmer is het volgens hem om precies op het goede moment bij de juiste doelgroep in het vizier te komen. Namelijk: als ze op Google zoeken naar een oplossing voor hun probleem. „Dan ligt hun creditcard bij wijze van spreken al op hun toetsenbord.” Hij legt uit: „Stel, iemand zoekt rode Nike-hardloopschoenen voor dames, en voert dat in als zoekterm in Google. Dát is het moment dat jij – als verkoper van die schoenen – zichtbaar wilt zijn.”

Met andere woorden, volgens Loorbach is het essentieel om zo precies mogelijk te weten waar jouw klanten naar op zoek zijn en welke exacte woorden ze daarvoor gebruiken. Hoe meer toegespitst, hoe beter. „Vervolgens ga je op zoveel mogelijk plekken over dat specifieke onderwerp praten. Op je website, in blogs, in video’s op YouTube, in podcasts. Zo kom je – gratis – hoog in de ranking van Google en komen de juiste mensen naar je website. Volgens Loorbach, die ook boeken schreef over dit thema, kan dat oplopen tot duizenden website bezoekers per maand, ook bij kleine zzp’ers.

6. Maak laagdrempelige video’s

‘Video is de megatrend der megatrends”, zegt onlinevideospecialist Zarayda Groenhart, voormalig presentatrice bij BNN. „Mensen willen een gevoel hebben bij wie je bent. Ze willen de mens zien achter je dienst of product.” Volgens Groenhart ga je het als zelfstandig ondernemer moeilijk redden zonder video. „De kans dat mensen contact met je opnemen is vele malen hoger wanneer mensen een video van je zien op je website”, is haar ervaring.

De valkuil daarbij is dat mensen het te ingewikkeld maken. Te hoge eisen stellen aan hoe zo’n video eruit moet zien, en daardoor die eerste video steeds maar uitstellen. „Streef niet naar de perfecte video. Probeer ook niet de professionele expert uit te hangen, maar laat jezelf zien zoals je bent. Menselijk, ontspannen, echt. Dat is leuk om naar te kijken en zorgt voor verbinding.”

In de video’s die Groenhart zelf maakt, voelt het alsof je bij haar aan tafel zit. Ze gaan over ondernemerschap, haar eigen bedrijf én haar privéleven. Geen gelikte reclamevideo’s dus. Investeren in dure apparatuur is daarom niet nodig, meent ze. Een mobieltje is genoeg. „Belangrijker is dat je er een vaste gewoonte van maakt: eens per week op een vast tijdstip. Zo gaan mensen op je rekenen, leren ze je kennen. En gaan ze van je houden.”