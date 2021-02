Zes agenten geschorst voor rol bij bestorming Capitool

Zes agenten van de Capitoolpolitie (USCP) in Washington D.C. zijn met behoud van salaris geschorst in afwachting van een onderzoek naar hun rol in de bestorming van het gebouw begin januari. Het handelen van 29 andere agenten wordt ook onderzocht, al zijn zij niet geschorst. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Details over het onderzoek of de rol van de onderzochte agenten zijn niet bekendgemaakt. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven, onder wie één Capitoolagent.

De politie doet onderzoek binnen de eigen gelederen om zo vast te stellen wat de rol van agenten van de Capitoolpolitie was tijdens de bestorming op 6 januari. Daags na de gebeurtenissen werden twee agenten geschorst; een van hen zou een selfie genomen hebben met bestormers, een ander zou een deel van de meute door het gebouw geleid hebben. Of zij bij de in totaal 35 onderzochte agenten horen, is niet duidelijk.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft vrijdag ook een aanklacht tegen nog twee leden van de zogeheten Oath Keepers ingediend. Deze extreem-rechtse antiregeringsmilitie bestaat uit voormalige en huidige militairen. De twee verdachten in kwestie, een 60-jarige vrouw en haar 70-jarige man, worden onder meer verdacht van samenzwering, het belemmeren van een officiële procedure en het vernietigen van overheidseigendommen. Eerder diende het Amerikaanse OM al aanklachten in tegen meerdere leden van de Oath Keepers met betrekking tot de bestorming, waaronder ook tegen de vermeende leider Thomas Edward Caldwell.

Proud Boys

Op 6 januari bestormde een groep relschoppers het Capitool, de zetel van de Amerikaanse federale volksvertegenwoordiging. Op die dag bekrachtigde het Congres formeel de verkiezingsuitslag van november. De rellende Trumpaanhangers wilden middels het protest en later de bestorming voorkomen dat toenmalig president Donald Trump de macht zou moeten overdragen aan zijn Democratische opvolger Joe Biden. Hij zou zijn uitverkiezing hebben „gestolen”, maar er is geen bewijs gevonden voor fraude.

Naar aanleiding van de bestorming stelde de FBI een grootschalig onderzoek in. Onder de huidige arrestanten zijn zeker 22 huidige of voormalige militairen. Naast de Oath Keepers zijn onder hen ook leden van andere extremistische groepen, zoals de Proud Boys. Ook stelden de Democraten een impeachmentproces in tegen Donald Trump. De partij verdacht Trump ervan zijn aanhangers te hebben aangezet tot de gewelddadige bestorming, mede door aanwezigen bij een ‘rally’ op te roepen om te „vechten” tegen de vermeende stembusfraude in zijn nadeel. De procedure strandde in de Senaat.