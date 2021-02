South Carolina voert anti-abortuswet door

De gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een wet ondertekent die abortus verbiedt zodra een foetus een waarneembare hartslag heeft. Inmiddelijk daarna is de vrouwenrechtenorganisatie Planned Parenthood een rechtszaak begonnen, omdat zij vinden dat de wet in strijd is met een uitspraak van het hooggerechtshof uit 1973. Dat meldt persbureau Reuters.

De nieuwe wet, die met een ruime meerderheid werd goedgekeurd, verplicht een dokter eerst te luisteren of er een hartslag aanwezig is. In dat geval mag een abortus alleen doorgaan als het om een medisch noodgeval gaat, als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting, of als de foetus medische problemen heeft. Wie alsnog een abortus uitvoert, riskeert een gevangenisstraf.

In 1973 sprak het Hooggerechtshof in de zaak Roe vs. Wade uit dat een vrouw volgens de grondwet het recht heeft een abortus te laten verrichten. De bedoeling van het alsnog doorvoeren van een wet zoals deze in South Carolina, is om het Hooggerechtshof zich hier opnieuw over te laten buigen. Onder andere met de toevoeging van Amy Coney Barrett aan het Hof - de hoge rechter benoemd door Trump, die zich in het verleden tegen abortus uitsprak - hopen Republikeinen dat een nieuwe uitspraak anders uitvalt.

Moedersterfte

De gouverneur van South Carolina , Henry McMaster, zei tijdens de ondertekening van de wet dat dit een „geweldige dag” is. „Er zijn momenteel een hoop harten die blij kloppen.”

Planned Parenthood stelde in een statement dat de wet disproportioneel de armere bevolking zal treffen. Jenny Black, president van Planned Parenthood South Atlantic: „Als politici van South Carolina echt zo veel om leven zouden geven, dan zouden ze zich inzetten om de hoge aantallen moeder- en kindersterfte terug te dringen.”

