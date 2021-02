Ik keek uit het raam en zag de man van de Blokker staan. Het kon ook iemand zijn die erop leek, maar het zal hem wel geweest zijn want zijn kinderen zitten op de basisschool naast mijn huis in het dorp. Een winkelier in hart en nieren, eentje die kroop voor zijn klanten. Toen we hier pas woonden, zag ik hem iedere dag op een trapje staan om de plastic bedrijfsvlaggen op te hangen. Vlak voor de pandemie verplaatste hij zijn winkel naar Krommenie. Naar een groter pand, naar een gebied met meer mogelijkheden vooral want in Wormer kwamen ze alleen voor de afgeprijsde artikelen.

De grauwe realiteit drong bij zijn vertrek pas echt tot me door: we waren op een plek neergestreken waar zelfs de verkoper van waterkokers en bloembakken geen toekomst meer ziet. Ik was nog weleens langs geweest in zijn nieuwe filiaal, waar de aanloop inderdaad veel groter was. En nu stond hij daar waarschijnlijk op zijn kinderen te wachten, het hoofd half in de jas. Ik had zin om naar buiten te gaan om te vragen hoe het hem verging in deze tijd van click & collect, maar dat deed ik dan toch maar niet. Ik wist het antwoord al wel: dat ging natuurlijk helemaal niet.

Een paar uur later slofte ik door het dorp.

Naar de bakker en de slager, de enige essentiële winkels.

Onderweg kwamen er twee vliegtuigen over.

Weer twee vliegtuigen, en ze vliegen ook steeds lager. Waren de aanvliegroutes soms verlegd en had de overheid door alle beperkingen geen tijd meer om ons dat mede te delen? Hoe dacht iedereen hier eigenlijk over weer meer geld voor KLM?

Ik vroeg het bij de bakker aan een voormalig onderwijzer. Die zei: „Ik zie ook steeds meer vliegtuigen. Als ze overkomen, zie ik soms de luiken opengaan, daar komen dan de wielen uit, maar ik betrap me steeds vaker op de gedachte: bombardeer ons maar.”

„En dan?”, vroeg ik.

„Nou ja, een beetje leven in de brouwerij. Dan hebben we in ieder geval wat om op te ruimen.”

Ik vond het een verfrissend gedachte-experiment, iets waar mijn fantasie wat mee kon.

Ik zag mezelf niet zo snel met een bezem in de hand, maar ik zou zeker even komen kijken naar de ravage. Met de handen in de zakken, net als de rest van de zwijgende meerderheid hier.

