‘Rambo van het Zwarte Woud’ veroordeeld tot drie jaar cel

Yves Rausch, de man die afgelopen zomer dagenlang in het Zwarte Woud door politie werd gezocht omdat hij was gevlucht na het ontwapenen van vier agenten, is vrijdag veroordeeld tot drie jaar cel. Dat melden Duitse media. De rechter heeft de inmiddels 32-jarige Rausch onder meer schuldig bevonden aan gijzeling, omdat hij de agenten in kwestie een tijd onder schot had gehouden.

In de rechtbank heeft Rausch bekend zijn wapen op de agenten te hebben gericht. Hij verklaarde overhaast te hebben gehandeld, omdat hij bang was gearresteerd te worden en naar de gevangenis te moeten. Volgens zijn eigen advocaat was Rausch verminderd toerekeningsvatbaar, omdat hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis.

Rausch ontwapende en hield de agenten onder schot nadat zij op controle kwamen in zijn blokhut in de Zuid-Duitse plaats Oppenau in het Zwarte Woud. Bij die controle vond de politie een pijl en boog, meerdere messen en munitie. De vlucht en klopjacht die daarop volgden, duurden dagen; de politie zocht met speciale eenheden, helikopters, warmtecamera’s en honden. Omdat Rausch tijdens de vlucht bewapend was, camouflagekleding droeg en door een natuurgebied trok, kreeg hij al snel de bijnaam ‘Rambo van het Zwarte Woud’, verwijzend naar de actiefilm First Blood. Daarin speelt Sylvester Stallone de hoofdpersoon John Rambo.