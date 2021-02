Prins Harry en Meghan breken definitief met Brits koningshuis

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle nemen definitief afstand van het Britse koningshuis. Dat heeft het stel laten weten aan koningin Elizabeth, heeft Buckingham Palace vrijdag in een verklaring bekendgemaakt. Harry en Meghan keren daardoor niet meer terug als ‘werkende leden’ van het koningshuis. Harry blijft nog wel achtste in de lijn van troonopvolging.

Buckingham Palace zegt bedroefd te zijn over het besluit van de twee, maar stelt ook dat de twee altijd „geliefde leden” van de familie zullen blijven. Dat ze zouden stoppen, lag in de lijn der verwachting. Vorig jaar maakte het stel bekend een stap terug te doen uit de Britse koninklijke familie. Toen is afgesproken dat de twee het besluit na een jaar zouden evalueren. Met de definitieve breuk raakt Harry ook zijn militaire ceremoniële functies kwijt bij de Britse Royal Marines. Meghan en hij zijn daarnaast ook beschermvrouw en -heer van onder andere rugby. Die rol raken ze nu ook kwijt. Ze blijven wel hertog en hertogin van Sussex.

In een reactie zegt een woordvoerder van Harry en Meghan volgens persbureau Reuters dat ze toegewijd blijven aan het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Ze blijven de organisaties die ze hebben vertegenwoordigd steunen, ongeacht wat hun rol is. „We kunnen allen een leven leiden dat in het teken van dienstbaarheid staat. Dat is universeel.”

Sinds vorig jaar maakte het echtpaar geen gebruik meer van de koninklijke aanspreektitels en waren ze ook de financiële vergoedingen die ze kregen voor hun verplichtingen verloren. Het stel wilde zelfstandig een leven opbouwen, buiten de schijnwerpers van de media. Deze week werd bekend dat Meghan wel wordt geïnterviewd door Oprah Winfrey. Dat gesprek, waaraan ook Harry zal deelnemen, wordt half maart uitgezonden. Toen dat bekend werd, wierpen Britse media al de vraag op wat dit voor de twee zou betekenen.

