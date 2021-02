Pakistaan die Wilders wilde doden, krijgt ook in hoger beroep 10 jaar cel

De 28-jarige Pakistaan Junaid I. heeft ook in hoger beroep tien jaar celstraf gekregen voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op PVV-leider Geert Wilders. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vrijdag bepaald. Volgens Openbaar Ministerie wilde I. Wilders onthoofden in de Tweede Kamer.

De Pakistaan reisde in 2018 vanuit Parijs naar Nederland met het plan een aanslag op Wilders te plegen. In een video kondigde hij aan de PVV-voorman „naar de hel te sturen”, vanwege een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die de politicus had uitgeschreven. De wedstrijd zorgde destijds voor veel ophef in meerdere islamitische landen. I. werd aangehouden op het station van Den Haag.

Eind 2019 werd I. in eerste aanleg veroordeeld tot tien jaar celstraf, hoewel het OM toen zes jaar eiste. Zijn advocaat zei bij het hoger beroep dat I. destijds in de war was en dat zijn dreigementen niet te serieus genomen moesten worden. Het OM eiste in hoger beroep wel tien jaar cel omdat I. het onmiskenbare doel zou hebben gehad een „door het volk gekozen politicus te onthoofden in het Tweede Kamergebouw”.

