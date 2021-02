Oud-RaRa activist René Roemersma overleden

René Roemersma, voormalig lid van de terreurgroep Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa), is woensdag op 62-jarige leeftijd overleden in de Spaanse stad Santander. Dat schrijven zijn vrienden in een overlijdensadvertentie vrijdag in de Volkskrant. „Onze dappere, eigenzinnige, lieve strijder is dood. Onverdraaglijk”, zeggen ze in de overlijdensadvertentie, mede ondertekend door Roemersma’s partner Henneke Hagen.

Lees ook dit interview met Roemersma uit 2010: Ik heb geen spijt, zegt RaRa-activist

RaRa was actief van 1984 tot 1993 en verzette zich tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, door aanslagen te plegen op bedrijven. De groothandel Makro werd vijf keer doelwit van brandstichting door RaRa omdat de investeringsmaatschappij SHV die erachter zat in Zuid-Afrika opereerde. Ook zijn aanslagen gepleegd op tankstations van Shell.

Roemersma is de enige die ooit berecht werd voor betrokkenheid bij de aanslagen van RaRa. In 1988 werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel. Een half jaar later werd hij alsnog in hoger beroep vrijgesproken. In 2010 deed Roemersma een boekje open over RaRa in het VPRO-programma Andere tijden. „Ik was voor geweld”, zei hij in het programma. „Wij hebben het nooit op mensen gemunt. Maar ik denk over onze strijd hetzelfde als toen”, zei hij in NRC. Maar: „Ik bevestig noch ontken dat ik aan die acties van RaRa heb deelgenomen.”